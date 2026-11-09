Il Governo approva il DL Bollette e il DL Infrastrutture: tagli al costo dell’energia e aiuti ai genitori separati

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ROMA / NAZIONALE – Il Consiglio dei Ministri ha approvato due importanti provvedimenti economici e normativi: il nuovo decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas” e il “Decreto-legge Infrastrutture”.

Le misure mirano a contenere gli impatti dell’inflazione energetica su famiglie e imprese, velocizzare gli investimenti in partenariato pubblico-privato e potenziare il sostegno abitativo per le categorie fragili.

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DL Bollette: rimborso sul termoelettrico e taglio di 15 €/MWh

Il decreto energia, definito a seguito di un lungo confronto con la Commissione Europea e sviluppato in collaborazione con ARERA e GME (Gestore dei Mercati Energetici), introduce un meccanismo straordinario di calmiere dei prezzi. Il dispositivo prevede il rimborso di una quota dei costi del gas naturale impiegato per la produzione termoelettrica, sterilizzando l’impatto della materia prima sul prezzo finale dell’elettricità.

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ne ha illustrato gli effetti:

“Con il decreto approvato oggi completiamo il percorso del DL Bollette. A partire da gennaio, nel complesso, le misure consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche”.

DL Infrastrutture: stop alla prelazione nel partenariato pubblico-privato

Parallelamente, il Cdm ha dato luce verde al decreto-legge firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), guidato da Matteo Salvini. Il testo adegua la disciplina della finanza di progetto alle direttive comunitarie, sostituendo l’articolo 193 del Codice dei Contratti Pubblici.

La riforma supera il meccanismo del diritto di prelazione nelle gare di partenariato pubblico-privato (dall’illuminazione pubblica all’efficientamento energetico), introducendo norme transitorie per tutelare i procedimenti in corso e garantire la continuità dei cantieri comunali.

Casa, aumentano le risorse per i genitori separati: 50 milioni nel 2027

All’interno del Decreto Infrastrutture trova spazio anche una misura ad alto impatto sociale. Su impulso del ministro Salvini, la dotazione economica del Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati viene incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2027, salendo da 20 a 50 milioni complessivi.

Il contributo si rivolge ai genitori non assegnatari della casa coniugale con figli a carico fino a 21 anni d’età, venendo incontro al picco di richieste registrato durante il 2026 e offrendo una risposta concreta al disagio abitativo derivante dalla dissoluzione del nucleo familiare.

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