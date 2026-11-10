Rifiuti a Siracusa, scontro sulla maxi gara da 160 milioni: Cannata (FdI) attacca Italia e Carta

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SIRACUSA / POLITICA – Un terremoto politico-amministrativo scuote la gestione del servizio di igiene urbana nella provincia di Siracusa. Il commissariamento della SRR ATO Siracusa Provincia, scaturito a seguito delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione e formalizzato con il decreto regionale 14/GAB del 12 ottobre 2026, fa esplodere il duro attacco istituzionale da parte dell’onorevole Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati.

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In gioco c’è il nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel capoluogo aretuseo, dal valore stimato di circa 160 milioni di euro, atteso in vista della scadenza del contratto attuale fissata al 30 giugno 2027.

Cannata (FdI): «Un autocommissariamento che certifica il fallimento»

Il deputato nazionale di Fratelli d’Italia ha annunciato la presentazione di un’articolata istanza di accesso agli atti indirizzata al Comune di Siracusa e alla SRR, coinvolgendo i rispettivi responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e informando per conoscenza la Prefettura.

“Circa 160 milioni di euro per il nuovo servizio rifiuti e una SRR commissariata proprio mentre deve prepararne l’affidamento. Chi paga la TARI ha diritto a una città pulita e a sapere come vengono decise spese che peseranno sul servizio per anni. Il commissariamento certifica, sul piano politico, il fallimento della precedente gestione. È stato lo stesso Comune di Siracusa a sollecitare l’intervento della Regione: politicamente è un autocommissariamento. L’amministrazione che ha concorso a governare il sistema ha chiesto aiuto perché quel sistema non riusciva più a funzionare ordinariamente”.

Cannata ha chiamato direttamente in causa il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il deputato regionale Giuseppe Carta:

“Carta esercita una funzione da ‘sindaco ombra’ e a quella influenza deve corrispondere una responsabilità pubblica. È stato l’assessorato regionale guidato da Francesco Colianni, della stessa area politica, a nominare il commissario. Italia, Carta e Grande Sicilia spieghino le scelte compiute e come intendano uscire da questa crisi. Su una partita da circa 160 milioni servono un progetto chiaro, una durata definita e un calendario verificabile”.

Ombre su selezioni del personale e dossier TMB

L’affondo di Cannata non si limita alla governance dell’impiantistica e alle procedure d’appalto, ma riguarda anche i nodi legati al personale e ai siti di smaltimento.

Il parlamentare segnala anomalie sulle selezioni esterne della SRR, rilevando come sul portale della società al 9 novembre non risultassero reperibili gli avvisi di reclutamento, mentre sul sito dell’ente incaricato i profili risultavano “non aperti” in attesa dell’approvazione regionale del piano del fabbisogno: “Regole, avvisi e tempi devono essere visibili e verificabili da tutti”.

Infine, Cannata preannuncia un imminente approfondimento sul controverso capitolo dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB): “Il commissariamento della SRR arriva dopo il caso TMB. Su quella vicenda torneremo con un approfondimento specifico, partendo dagli atti e dalle decisioni assunte sulla localizzazione dell’impianto. La trasparenza comincia dagli atti e si misura nelle risposte ai cittadini”.

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