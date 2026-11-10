Assalto a un portavalori sulla Statale 16

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Esplosivo, kalashnikov e auto in fiamme tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia

Un commando armato ha assaltato martedì 10 novembre un furgone portavalori della ditta Battistolli lungo la Statale 16, nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia (Foggia-Barletta). L’azione, studiata nei minimi dettagli, ha trasformato la strada in una scena da film d’azione.

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I rapinatori hanno bloccato la carreggiata in direzione Foggia disseminando chiodi a tre punte, dando fuoco a due automobili e costringendo sotto la minaccia delle armi l’autista di un autobus di linea — a bordo del quale si trovavano due passeggere — a intraversare il mezzo per sbarrare il passaggio.

Dopo aver aperto il fuoco in aria e contro il blindato con dei kalashnikov, il commando (composto da un gruppo tra le 4 e le 10 persone) ha fatto saltare in aria il portellone posteriore con dell’esplosivo, impossessandosi del denaro. Il bottino, sebbene ancora in fase di quantificazione ufficiale, si preannuncia milionario. Non si registrano al momento informazioni ufficiali su eventuali feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e le indagini per risalire all’identità dei malviventi e ricostruire la via di fuga.

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