Scontro ad Avola sulla gestione idrica, Grande Sicilia contro i Cannata: «Contatori mai installati in 15 anni»

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AVOLA (SIRACUSA) / POLITICA – Si arricchisce di un nuovo infuocato capitolo la resa dei conti interna al centrodestra della provincia di Siracusa. Questa volta il terreno dello scontro politico si sposta ad Avola, dove il tema della gestione del servizio idrico integrato e la mancata installazione dei contatori presso la totalità delle utenze cittadine scatenano un duro botta e risposta tra l’Amministrazione comunale e i vertici provinciali di Grande Sicilia.

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Ad accendere i riflettori sulla vertenza è Corrado Loreto, commissario cittadino di Grande Sicilia ad Avola e coordinatore per la zona sud della provincia, che interviene in replica alle recenti esternazioni della sindaca Rossana Cannata.

Loreto: «Troviamo stucchevole lo scaricabarile su Aretusacque»

Al centro della polemica figura il tentativo da parte dell’Amministrazione avolese di attribuire la responsabilità delle criticità alla società gestora dell’ambito idrico provinciale:

“Troviamo stucchevole il tentativo di scaricare su altri responsabilità che fanno capo all’Amministrazione comunale. La sindaca di Avola, Rossana Cannata, stia comunque serena: ci occuperemo noi del problema, dato che né lei né prima il fratello sono stati capaci di risolverlo. È piuttosto singolare che Rossana Cannata chiami in causa Aretusacque, nata soltanto nel luglio dello scorso anno e ancora non a pieno regime, per giustificare una situazione che si trascina da anni”.

«Quindici anni di governo della città senza risolvere il nodo contatori»

Il rappresentante di Grande Sicilia evidenzia la continuità politica alla guida del Comune della zona sud, richiamando la doppia consiliatura dell’ex primo cittadino e attuale deputato nazionale Luca Cannata e il successivo mandato della sorella Rossana:

“Ricordiamo alla sindaca che lei e suo fratello Luca si alternano alla guida della città di Avola da quasi quindici anni. Quindici anni durante i quali hanno avuto tutto il tempo per affrontare e risolvere il problema dei contatori idrici ma non lo hanno saputo fare. Non è accettabile che chi amministra la città da così tanto tempo cerchi di attribuire responsabilità a chi non ha mai amministrato. Si può forse pensare di governare per quindici anni e poi, quando emergono problemi irrisolti, chiamarsi fuori indicando altri come responsabili? Questo non è amministrare, è fare scaricabarile. Ci sembra poco serio che dopo 15 anni trascorsi saldamente alla guida della città si attribuiscano ad altri le responsabilità dei propri fallimenti”.

L’iniziativa di Grande Sicilia: «Fatturazione sui consumi effettivi senza costi per i cittadini»

Oltre alla contestazione politica, Loreto annuncia la linea di condotta che l’organizzazione intende intraprendere per garantire i servizi alle famiglie del territorio avolese:

“Prendiamo atto che la sindaca ha riconosciuto l’esistenza del problema dei contatori idrici e che la sua Amministrazione non è in grado di risolverlo. Proprio per questo, come Grande Sicilia, ci attiveremo con una interlocuzione seria per chiedere ad Aretusacque, una volta entrata a regime, di predisporre un piano concreto per l’installazione dei contatori idrici, senza che i costi vengano scaricati sulle famiglie. Non ci interessano le polemiche né i rimpalli di responsabilità. Ci interessa che i cittadini di Avola possano finalmente pagare in base ai consumi effettivi, senza ingiustizie e senza ulteriori costi a loro carico”.

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