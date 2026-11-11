Parco degli Iblei, la battaglia di Cannata (FdI): «Al lavoro per superare le criticità della perimetrazione»

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SIRACUSA / POLITICA & TERRITORIO – Il dibattito sulla costituzione e sui confini del Parco Nazionale degli Iblei torna al centro dell’agenda politica e parlamentare. Ad accendere i riflettori sulle criticità legate ai vincoli ambientali e territoriali è l’onorevole Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, che annuncia un’iniziativa legislativa mirata a ridisegnare la mappa dell’area protetta.

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Un intervento sollecitato dalle crescenti preoccupazioni espresse dal comparto agricolo, dagli allevatori, dal tessuto imprenditoriale e dalle amministrazioni locali del comprensorio ibleo, allarmati per il rischio di un blocco dello sviluppo economico.

Cannata: «Serve una soluzione legislativa concreta, emendamento in Manovra»

Nella sua articolata nota, il parlamentare di FdI chiarisce la necessità di superare gli approcci ideologici a favore di una revisione normativa che risponda alle reali dinamiche del territorio:

“Sul Parco degli Iblei non bastano dichiarazioni di principio. Serve un intervento concreto per superare le criticità di una perimetrazione che rischia di penalizzare agricoltori, allevatori, imprese e intere comunità. È su questo obiettivo che mi sono attivato e continuo a lavorare. Dopo aver raccolto le preoccupazioni e le istanze del territorio, mi sono attivato per individuare una soluzione legislativa, valutando anche la possibilità di presentare un emendamento nell’ambito della manovra finanziaria”.

L’asse istituzionale: il confronto con Schifani, Savarino, Sbardella e la Camera

Per raggiungere l’obiettivo di un testo normativo efficace, Cannata ha attivato una fitta rete di interlocuzioni istituzionali e di partito:

Raccordo politico di partito: confronto avviato con il coordinatore regionale siciliano di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella , per garantire coesione d’azione.

confronto avviato con il coordinatore regionale siciliano di Fratelli d’Italia, , per garantire coesione d’azione. Sponda regionale: costante coordinamento operativo con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani , e con l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino .

costante coordinamento operativo con il presidente della Regione Siciliana, , e con l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, . Passaggi parlamentari a Roma: sinergia con il collega Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, per individuare il veicolo normativo più rapido all’esame del Parlamento.

«No a vincoli indiscriminati decisi vent’anni fa sopra la testa dei territori»

L’obiettivo principale dell’azione promossa da Cannata è quello di aggiornare un perimetro disegnato su rilievi e procedure ormai datati, garantendo un equilibrio tra conservazione e attività antropiche:

“L’obiettivo è chiaro: rimettere in discussione una perimetrazione elaborata sulla base di un procedimento avviato quasi vent’anni fa, tenendo conto delle trasformazioni del territorio, delle attività produttive esistenti e delle esigenze delle comunità locali. La tutela dell’ambiente è un valore che condividiamo, ma non può tradursi in vincoli indiscriminati che compromettano il lavoro, gli investimenti e lo sviluppo degli Iblei. Occorre una soluzione equilibrata, rispettosa delle peculiarità del territorio e costruita attraverso il coinvolgimento dei Comuni e delle categorie interessate. Il Parco degli Iblei non può essere deciso sopra la testa dei territori”, conclude il parlamentare.

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