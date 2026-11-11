Sciopero CRM-BPO, presidio a Matera per i lavoratori CallMat: «Dal MIMIT servono risposte strutturali»

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MATERA / LAVORO – Una giornata di mobilitazione e sciopero nazionale nel settore CRM-BPO (Customer Relationship Management e Business Process Outsourcing) per accendere i riflettori sulla crisi strutturale che sta travolgendo i contact center in outsourcing in tutta Italia, con migliaia di posti di lavoro a rischio.

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Anche in Basilicata la protesta ha registrato un’ampia partecipazione, culminando in un affollato presidio promosso davanti alla Prefettura di Matera dalle sigle di categoria SLC CGIL, FISTEL CISL, UIL FPC e UGL Telecomunicazioni. Una delegazione sindacale è stata ricevuta dai rappresentanti del Prefetto per consegnare un documento contenente le priorità e le rivendicazioni di un intero comparto piegato dalla contrazione dei volumi, dalle trasformazioni tecnologiche e dai continui ribassi sui costi delle commesse.

Il nodo CallMat di Matera: la doccia fredda sul tavolo regionale

In questo scenario, la vertenza CallMat di Matera rappresenta una delle situazioni più critiche sul piano sociale e occupazionale, con circa 350 lavoratrici e lavoratori che vivono nella totale incertezza del proprio futuro lavorativo.

L’ultimo tavolo regionale – svoltosi ieri alla presenza del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, dell’Assessore Francesco Cupparo, dei segretari confederali e dei rappresentanti di CallMat e TIM – non ha purtroppo fornito le rassicurazioni attese. Dalla committente TIM è giunta infatti la prospettiva di una proroga dei volumi di attività garantita soltanto fino a marzo 2027, a fronte delle precedenti rassicurazioni informali che indicavano una copertura fino a giugno.

Un arretramento temporale che dimostra come la gestione della vertenza continui a muoversi su una logica di respiro brevissimo anziché su un solido piano industriale.

Domani il passaggio cruciale al MIMIT

Gli sguardi del sindacato e dei lavoratori sono ora rivolti al vertice convocato per domani, 12 novembre, a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

In una nota congiunta, i Segretari regionali di categoria Anna Russelli, Vincenzo Piccinni, Pino Giordano e Giovanni Letterelli hanno tracciato la rotta in vista del confronto ministeriale:

“Per quanto riguarda CallMat è indispensabile che dal confronto ministeriale emergano con urgenza impegni chiari da parte di TIM e delle istituzioni, in grado di assicurare una prospettiva occupazionale stabile e duratura ai 350 lavoratori del sito di Matera. Le lavoratrici e i lavoratori non possono continuare a vivere nell’incertezza, in attesa di conoscere, di proroga in proroga, quale sarà il proprio futuro. Lo sciopero rappresenta una richiesta forte e unitaria di cambiamento: servono politiche industriali, responsabilità delle committenze e garanzie occupazionali che guardino al futuro”.

Le organizzazioni sindacali hanno confermato l’impegno del Governatore Bardi a riconvocare il tavolo regionale subito dopo la conclusione del vertice romano, annunciando che lo stato di mobilitazione proseguirà fino all’ottenimento di tutele definitive.

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