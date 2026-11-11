APPROFONDIMENTO – Centrodestra siracusano, la nuova faglia si sposta a Noto: la candidatura Bonfanti riaccende la resa dei conti

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NOTO / SIRACUSA / POLITICA – Non trova tregua il clima di permanente tensione all’interno del centrodestra della provincia di Siracusa. Le frizioni emerse durante l’ultima tornata amministrativa del capoluogo non si sono mai del tutto ricomposte, trasformando ogni scadenza elettorale in un terreno di potenziale scontro, contrassegnato da fughe in avanti, tatticismi e rivendicazioni d’area.

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L’ultimo capitolo in ordine cronologico riguarda la prospettiva amministrativa di Noto, comune strategico del polo sud della provincia, chiamato al voto nel 2027. A riaccendere il dibattito è il passo in avanti di Corrado Bonfanti, ex primo cittadino e attuale segretario provinciale di Forza Italia, che ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco puntando su un’impostazione civica, priva dei simboli ufficiali di partito sui manifesti d’esordio.

Il corto circuito su Forza Italia e l’affondo di Gennuso

Sulla discesa in campo di Bonfanti si è subito innestato un cortocircuito politico-comunicativo. Nonostante la scelta del candidato di presentarsi con un’impronta civica, il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso è intervenuto a più riprese a mezzo stampa, blindando Bonfanti come candidato ufficiale ed espressione diretta del partito azzurro.

Un’uscita che all’interno della coalizione viene letta da più parti come l’ennesima accelerazione unilaterale. Se da un lato le forze del centrodestra provinciale continuano a fare appelli alla ricomposizione e alla convocazione di un tavolo di coordinamento unitario, dall’altro l’indicazione anticipata sui nomi rischia di svuotare di significato le sedi di concertazione preventiva sui territori.

Gli equilibri nella zona sud: il ruolo di Cannata tra Noto e Avola

Il nodo della candidatura netina travalica i confini comunali per investire l’intera architettura politica del versante sud siracusano. Noto rappresenta un baricentro imprescindibile e difficilmente i partner di coalizione accetteranno una scelta calata dall’alto senza una trattativa a 360 gradi.

In questo contesto si guarda con attenzione alle mosse di Fratelli d’Italia e del vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, Luca Cannata. Gli osservatori politici si interrogano sulla linea che il parlamentare di FdI intenderà adottare:

Tutelare la ricomposizione globale: intervenire per evitare che il centrodestra si spacchi a Noto, rivendicando un metodo condiviso che colleghi i vari municipi al voto, compreso quello di Avola dove si lavora per la rielezione della sorella Rossana Cannata.

intervenire per evitare che il centrodestra si spacchi a Noto, rivendicando un metodo condiviso che colleghi i vari municipi al voto, compreso quello di dove si lavora per la rielezione della sorella Rossana Cannata. L’ipotesi dell’intesa riservata: o valutare se vi sia un canale di dialogo sommerso tra le componenti principali per definire un pacchetto complessivo di candidature riservato alla zona sud, con ricadute dirette sugli equilibri da applicare anche alle prossime amministrative di Siracusa.

Tavolo provinciale o scontro aperto?

La vicenda di Noto si inserisce così in un quadro già fortemente sfilacciato dai recenti botta e risposta sulla gestione dei rifiuti, delle partecipate e delle giunte comunali. La gestione della partita netina rappresenterà un banco di prova decisivo: senza una sintesi condivisa al tavolo delle forze alleate, il rischio che il centrodestra scivoli verso una logica del “liberi tutti” nella zona sud diventerà concreto.

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