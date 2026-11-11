Centrodestra siracusano, svolta nel braccio di ferro: le segreterie si autoconvocano. Vinciullo: «Chi non partecipa si autoesclude»

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SIRACUSA / POLITICA – Non accenna a placarsi la tempesta politica che sta attraversando il centrodestra in provincia di Siracusa, ma si registra una clamorosa accelerazione procedurale sul fronte della governance di coalizione. All’indomani dei veti incrociati e delle chiusure espresse dai vertici di Fratelli d’Italia sulla gestione dei rifiuti, sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia e sulle prossime scadenze elettorali, il commissario provinciale di Grande Sicilia, l’onorevole professore Vincenzo Vinciullo, annuncia l’autoconvocazione ufficiale delle segreterie provinciali per il prossimo fine settimana.

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Un’iniziativa d’imperio con cui l’esponente politico intende costringere tutti gli alleati di governo – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – a un confronto diretto dentro le sedi di partito, superando le schermaglie a mezzo stampa e tracciando una linea spartiacque tra chi vuole la ricomposizione dell’alleanza e chi intende percorrere la strada dello scontro.

Vinciullo: «Chi non siede al tavolo dimostra di non volere il centrodestra»

La mossa del commissario di Grande Sicilia giunge in risposta diretta alle prese di posizione del coordinatore provinciale di FdI Salvo Coletta e del deputato nazionale Luca Cannata:

“Le segreterie dei partiti del centrodestra siracusano si sono autoconvocate per il prossimo fine settimana per avviare un confronto, dialogare, dirimere eventuali divergenze e ritrovare un’unità d’intenti. È arrivato il momento di anteporre gli interessi della coalizione alle ambizioni personali. Chi sceglierà di non partecipare non potrà poi invocare, ipocritamente, l’unità. Chi non partecipa si autoesclude dal percorso di ricomposizione della coalizione, rinunciando volontariamente al dialogo”.

Vinciullo rivela inoltre un retroscena sui contatti istituzionali tentati nelle ultime ore con i vertici provinciali di Fratelli d’Italia per disinnescare la crisi:

“Ho chiamato al telefono il coordinatore provinciale Salvo Coletta, ma non ha risposto e ad oggi non sono stato richiamato. L’ho fatto solo per senso di responsabilità e di cortesia istituzionale. Le divisioni interne non portano alcun vantaggio: delegittimare continuamente gli alleati finisce inevitabilmente per indebolire chi adotta questa strategia, danneggiando l’intera coalizione”.

Nodi territoriali: la replica su Siracusa, Solarino e Sortino

Il commissario di Grande Sicilia affronta poi nel dettaglio i dossier territoriali finiti al centro dei rilievi polemici delle ultime ore, a partire dalla complicata situazione amministrativa del capoluogo aretuseo:

Siracusa: “La situazione è particolarmente complessa e delicata. Come tale va affrontata con maturità, responsabilità politica e nelle sedi opportune, non di certo con attacchi mediatici e strali lanciati a mezzo stampa. Le questioni politiche si risolvono con la capacità di trovare sintesi”.

“La situazione è particolarmente complessa e delicata. Come tale va affrontata con maturità, responsabilità politica e nelle sedi opportune, non di certo con attacchi mediatici e strali lanciati a mezzo stampa. Le questioni politiche si risolvono con la capacità di trovare sintesi”. Solarino: “Coletta ha preso un abbaglio o non ha compreso bene la situazione. Il gruppo consiliare di Grande Sicilia è compatto e abbiamo contribuito alla costituzione di un gruppo consiliare unico proprio per favorire una migliore amministrazione e dare un segnale concreto di coesione”.

“Coletta ha preso un abbaglio o non ha compreso bene la situazione. Il gruppo consiliare di Grande Sicilia è compatto e abbiamo contribuito alla costituzione di un gruppo consiliare unico proprio per favorire una migliore amministrazione e dare un segnale concreto di coesione”. Sortino: “Anche a Sortino il gruppo di Grande Sicilia è compatto. Non abbiamo mai cercato rotture. Va ricordato a chi è poco attento alle dinamiche politiche locali che il sindaco Parlato è stato eletto con il sostegno e il contributo determinante di Grande Sicilia”.

Appello alla coerenza politica in vista del vertice nel weekend

La nota di Vinciullo si chiude con un richiamo al rispetto delle regole di ingaggio tra partiti alleati, in attesa della verifica politica in programma nel fine settimana:

“La politica deve misurarsi sulla serietà degli impegni e sulla coerenza dei comportamenti. Chi alimenta polemiche, magari attraverso richieste informali che poi vengono smentite pubblicamente, dovrebbe interrogarsi sulla propria coerenza. Grande Sicilia lavora con correttezza politica ad un centrodestra unito. È legittimo aspettarci la stessa correttezza dai nostri alleati”.

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