REGIONE & ECONOMIA | Fondo Solidarietà Comunale, Anci Sicilia e 29 Comuni ricorrono al TAR: «Tagliati 200 milioni all’Isola»

PALERMO / REGIONE – Un’azione giudiziaria e politico-istituzionale senza precedenti per difendere l’autonomia finanziaria e i servizi essenziali dei cittadini siciliani. È stata illustrata questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, la complessa battaglia legale promossa da Anci Sicilia e da 29 Comuni dell’Isola, sfociata nella presentazione di due ricorsi dinanzi al TAR del Lazio contro i criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).
All’incontro con i giornalisti il presidente dell’associazione dei Comuni siciliani, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, hanno definito l’iniziativa come “la più importante battaglia autonomista degli ultimi vent’anni”, finalizzata a scardinare le disparità di trattamento economico tra la Sicilia e le Regioni a statuto ordinario.
Il corto circuito della “spesa storica” e il divario con il Paese
Al centro del contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi figura l’iniquità dei parametri statali: mentre nelle Regioni a statuto ordinario le risorse vengono distribuite sulla base dei fabbisogni standard (i reali costi per garantire i servizi) e della capacità fiscale, in Sicilia il riparto continua a essere calcolato sulla cosiddetta “spesa storica”. Un meccanismo perverso che premia chi in passato ha speso di più e penalizza gli enti locali territoriali che hanno avuto minor disponibilità di bilancio.
Secondo i dati contabili presentati da Anci Sicilia, lo squilibrio economico è netto:
- Divario pro-capite: nel 2026 ciascun cittadino siciliano riceverà mediamente 137 euro dal Fondo di Solidarietà Comunale, a fronte dei 179 euro destinati ai residenti dei Comuni del Mezzogiorno a statuto ordinario.
- Perdite finanziarie: per il 2026 l’ammanco stimato per l’Isola sfiora i 200 milioni di euro, cifra destinata a salire a quota 300 milioni all’anno entro il 2030.
Un assetto che viola i principi costituzionali di eguaglianza e perequazione e ignora il principio di insularità inserito in Costituzione.
Amenta e Alvano: «Strade, scuolabus e mense a rischio. Ora parola ai giudici»
La decisione di adire le vie legali – con il supporto dei costituzionalisti Corrado Caruso e Piermassimo Chirulli – giunge dopo l’arenarsi delle trattative al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), i cui stessi prospetti avevano stimato un’integrazione di almeno 150 milioni annui a favore dei Comuni siciliani.
“I criteri con cui lo Stato distribuisce le risorse non sono freddi numeri di bilancio, ma stabiliscono se buche, marciapiedi e strade possano essere riparati o se i bambini possano usare gli scuolabus o pranzare nelle mense scolastiche. La modifica dei criteri del Fondo porterebbe un miglioramento immediato per servizi scolastici, sociali, viabilità, illuminazione, polizia locale e verde pubblico”, hanno ribadito Amenta e Alvano.
I 29 Comuni siciliani co-ricorrenti al TAR
A sostenere l’azione giudiziaria promossa da Anci Sicilia è una squadra di 29 Comuni in rappresentanza di tutte le province dell’Isola:
|Provincia
|Comuni co-ricorrenti
|Agrigento
|Grotte, Santo Stefano Quisquina
|Caltanissetta
|Caltanissetta
|Catania
|Biancavilla, Caltagirone, Misterbianco, Piedimonte Etneo, Valverde
|Enna
|Calascibetta
|Messina
|Gioiosa Marea, Piraino, San Filippo del Mela, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Tusa
|Palermo
|Balestrate, Contessa Entellina, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Monreale, Partinico, Piana degli Albanesi, Valledolmo
|Ragusa
|Santa Croce Camerina, Vittoria
|Siracusa
|Canicattini Bagni, Sortino
|Trapani
|Mazara del Vallo, Trapani
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale