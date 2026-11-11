REGIONE & ECONOMIA | Fondo Solidarietà Comunale, Anci Sicilia e 29 Comuni ricorrono al TAR: «Tagliati 200 milioni all’Isola»

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PALERMO / REGIONE – Un’azione giudiziaria e politico-istituzionale senza precedenti per difendere l’autonomia finanziaria e i servizi essenziali dei cittadini siciliani. È stata illustrata questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, la complessa battaglia legale promossa da Anci Sicilia e da 29 Comuni dell’Isola, sfociata nella presentazione di due ricorsi dinanzi al TAR del Lazio contro i criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).

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All’incontro con i giornalisti il presidente dell’associazione dei Comuni siciliani, Paolo Amenta, e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, hanno definito l’iniziativa come “la più importante battaglia autonomista degli ultimi vent’anni”, finalizzata a scardinare le disparità di trattamento economico tra la Sicilia e le Regioni a statuto ordinario.

Il corto circuito della “spesa storica” e il divario con il Paese

Al centro del contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi figura l’iniquità dei parametri statali: mentre nelle Regioni a statuto ordinario le risorse vengono distribuite sulla base dei fabbisogni standard (i reali costi per garantire i servizi) e della capacità fiscale, in Sicilia il riparto continua a essere calcolato sulla cosiddetta “spesa storica”. Un meccanismo perverso che premia chi in passato ha speso di più e penalizza gli enti locali territoriali che hanno avuto minor disponibilità di bilancio.

Secondo i dati contabili presentati da Anci Sicilia, lo squilibrio economico è netto:

Divario pro-capite: nel 2026 ciascun cittadino siciliano riceverà mediamente 137 euro dal Fondo di Solidarietà Comunale, a fronte dei 179 euro destinati ai residenti dei Comuni del Mezzogiorno a statuto ordinario.

nel 2026 ciascun cittadino siciliano riceverà mediamente dal Fondo di Solidarietà Comunale, a fronte dei destinati ai residenti dei Comuni del Mezzogiorno a statuto ordinario. Perdite finanziarie: per il 2026 l’ammanco stimato per l’Isola sfiora i 200 milioni di euro, cifra destinata a salire a quota 300 milioni all’anno entro il 2030.

Un assetto che viola i principi costituzionali di eguaglianza e perequazione e ignora il principio di insularità inserito in Costituzione.

Amenta e Alvano: «Strade, scuolabus e mense a rischio. Ora parola ai giudici»

La decisione di adire le vie legali – con il supporto dei costituzionalisti Corrado Caruso e Piermassimo Chirulli – giunge dopo l’arenarsi delle trattative al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), i cui stessi prospetti avevano stimato un’integrazione di almeno 150 milioni annui a favore dei Comuni siciliani.

“I criteri con cui lo Stato distribuisce le risorse non sono freddi numeri di bilancio, ma stabiliscono se buche, marciapiedi e strade possano essere riparati o se i bambini possano usare gli scuolabus o pranzare nelle mense scolastiche. La modifica dei criteri del Fondo porterebbe un miglioramento immediato per servizi scolastici, sociali, viabilità, illuminazione, polizia locale e verde pubblico”, hanno ribadito Amenta e Alvano.

I 29 Comuni siciliani co-ricorrenti al TAR

A sostenere l’azione giudiziaria promossa da Anci Sicilia è una squadra di 29 Comuni in rappresentanza di tutte le province dell’Isola:

Provincia Comuni co-ricorrenti Agrigento Grotte, Santo Stefano Quisquina Caltanissetta Caltanissetta Catania Biancavilla, Caltagirone, Misterbianco, Piedimonte Etneo, Valverde Enna Calascibetta Messina Gioiosa Marea, Piraino, San Filippo del Mela, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Tusa Palermo Balestrate, Contessa Entellina, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Monreale, Partinico, Piana degli Albanesi, Valledolmo Ragusa Santa Croce Camerina, Vittoria Siracusa Canicattini Bagni, Sortino Trapani Mazara del Vallo, Trapani

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