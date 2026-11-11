Allarmi bomba nelle scuole di Siracusa, il sindaco Italia: «Non sottovalutare l’impatto sulla comunità»

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SIRACUSA / CRONACA – Sull’ondata di segnalazioni e allarmi bomba che ha interessato nella mattinata di oggi gli istituti scolastici di Siracusa e della provincia, provocando evacuazioni temporanee e verifiche di sicurezza, è intervenuto ufficialmente il sindaco del capoluogo aretuseo, Francesco Italia.

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Il primo cittadino ha inteso rimarcare la gravità di quanto accaduto, ponendo l’accento non soltanto sugli aspetti strettamente operativi di ordine pubblico, ma sulle ripercussioni psicologiche e sociali per l’intera comunità cittadina.

Italia: «Rischio di minare la coesione sociale e alimentare la paura»

Nella sua nota ufficiale, il sindaco Italia sottolinea la necessità di una profonda riflessione sull’effetto di queste azioni che mettono sotto pressione l’apparato dei soccorsi e della sicurezza:

“Gli allarmi bomba nelle scuole di stamattina non possono essere sottovalutati. Al di là dell’accertamento delle responsabilità, che compete alle autorità preposte, è necessario riflettere sulle conseguenze che simili azioni producono sulla serenità delle nostre comunità. Eventi di questo tipo non creano soltanto un’emergenza operativa, ma rischiano di minare la coesione sociale, alimentando paura, tensione e un senso di insicurezza che coinvolge studenti, famiglie, personale scolastico e l’intera cittadinanza”.

L’appello alla risposta istituzionale congiunta e i ringraziamenti

Di fronte all’emergenza gestionale rientrata nel corso delle ore, la fascia tricolore siracusana ha ribadito l’importanza della cooperazione tra gli enti del territorio e ha rivolto un sincero plauso a chi si è speso per la gestione della criticità:

“Di fronte a situazioni del genere è fondamentale una risposta coordinata delle istituzioni a ogni livello. Comuni, scuole, forze dell’ordine, Prefettura e tutte le amministrazioni competenti devono continuare a operare in stretta sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare il diritto allo studio e assicurare risposte tempestive ed efficaci. Esprimo un sincero ringraziamento alla Prefettura, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori coinvolti per la professionalità nella gestione dell’emergenza. Stesso sentimento rivolgo a dirigenti, docenti, a tutto il personale scolastico e alle famiglie. La tutela dei nostri giovani e dei luoghi della formazione deve restare una priorità assoluta. Come comunità siamo chiamati a respingere ogni tentativo di creare allarme e di strumentalizzazione”.

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