Priolo Gargallo, la Polizia sospende l’attività di un circolo: abituale ritrovo di soggetti pericolosi

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PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) / CRONACA – Sospensione temporanea delle attività per 15 giorni nei confronti di un’associazione “culturale” del territorio di Priolo Gargallo. Il provvedimento di pubblica sicurezza è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato locale, che hanno notificato il decreto di chiusura direttamente al presidente del circolo.

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Il provvedimento è scattato ai sensi dell’articolo 100 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Abituale ritrovo di soggetti noti alle forze dell’ordine

L’associazione in questione era da tempo inserita in un piano di attenzionamento costante e mirato da parte degli investigatori della Polizia di Stato. Dalle verifiche e dai controlli eseguiti nel tempo dagli agenti del Commissariato è emerso come il circolo rappresentasse un punto di ritrovo abituale per individui gravati da precedenti di polizia, ritenuti socialmente pericolosi e capaci di generare situazioni di potenziale turbativa per l’ordine pubblico.

Giro di vite sulla sicurezza a Priolo Gargallo

L’adozione del decreto di sospensione temporanea si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nell’area priolese. L’obiettivo primario resta quello di disarticolare i centri di aggregazione abitualmente frequentati da elementi legati al circuito della criminalità locale, garantendo la serenità della comunità e la sicurezza delle aree urbane.

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