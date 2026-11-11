Regionali, Futuro Nazionale in Sicilia: il siracusano Salvatore Fava primo candidato

SIRACUSA / POLITICA – Prende ufficialmente il via il percorso politico e organizzativo di Futuro Nazionale in Sicilia in vista della prossima tornata per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci ha annunciato il nome del suo primo candidato nell’Isola: si tratta del siracusano Salvatore Fava.
Una figura nota negli ambienti politico-istituzionali della provincia aretusea e regionale, grazie a una lunga e consolidata esperienza maturata sul campo in qualità di assistente parlamentare nel corso di diverse legislature.
Fava sposa il progetto di Vannacci: «Identità, sicurezza e sovranità al centro»
La candidatura di Fava segna la prima casella nell’organigramma elettorale di Futuro Nazionale in terra siciliana. L’esponente siracusano ha espresso piena condivisione della linea politica e dei valori cardine portati avanti da Roberto Vannacci, ponendo al centro dell’agenda programmatica la difesa dell’interesse nazionale, la sicurezza del territorio e la tutela delle tradizioni locali.
“La mia candidatura è una scelta di convinzione e di coerenza. Credo nel progetto di Roberto Vannacci e voglio contribuire personalmente alla sua affermazione in Sicilia. È il momento di metterci la faccia, portare avanti le nostre idee e dare rappresentanza a chi si riconosce in questi valori”, ha dichiarato Salvatore Fava.
Il radicamento del movimento nei territori dell’Isola
Con la discesa in campo di Fava, il movimento intende dare inizio alla fase di radicamento territoriale in tutte le nove province siciliane. L’obiettivo espresso dal coordinamento politico è quello di costruire una proposta politica alternativa capaci di intercettare l’elettorato d’area conservatrice e sovranista, partendo proprio dal bacino di Siracusa per poi estendere la rete dei comitati in tutta la Regione.
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