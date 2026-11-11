Regionali, Futuro Nazionale in Sicilia: il siracusano Salvatore Fava primo candidato

Read this article in English→

SIRACUSA / POLITICA – Prende ufficialmente il via il percorso politico e organizzativo di Futuro Nazionale in Sicilia in vista della prossima tornata per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci ha annunciato il nome del suo primo candidato nell’Isola: si tratta del siracusano Salvatore Fava.

Pubblicità

Una figura nota negli ambienti politico-istituzionali della provincia aretusea e regionale, grazie a una lunga e consolidata esperienza maturata sul campo in qualità di assistente parlamentare nel corso di diverse legislature.

La candidatura di Fava segna la prima casella nell’organigramma elettorale di Futuro Nazionale in terra siciliana. L’esponente siracusano ha espresso piena condivisione della linea politica e dei valori cardine portati avanti da Roberto Vannacci, ponendo al centro dell’agenda programmatica la difesa dell’interesse nazionale, la sicurezza del territorio e la tutela delle tradizioni locali.

“La mia candidatura è una scelta di convinzione e di coerenza. Credo nel progetto di Roberto Vannacci e voglio contribuire personalmente alla sua affermazione in Sicilia. È il momento di metterci la faccia, portare avanti le nostre idee e dare rappresentanza a chi si riconosce in questi valori”, ha dichiarato Salvatore Fava.