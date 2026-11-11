Svolta nel processo a Como: confessa l’omicida di Ramona Rinaldi

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Dopo aver sostenuto la propria innocenza per oltre un anno, Daniele Re ha ammesso in aula di aver ucciso la compagna, trovata morta nel febbraio del 2025.

Colpo di scena nel processo in corso a Como per la morte di Ramona Rinaldi, la 39enne trovata senza vita nel bagno della sua abitazione a Veniano (Como) il 21 febbraio 2025. Nel corso dell’udienza, Daniele Re, compagno della vittima e imputato per l’omicidio, ha scelto di confessare: “Voglio dichiararmi colpevole e fare le mie scuse alla famiglia, ai parenti, a tutti”, ha dichiarato l’uomo di 35 anni, spiazzando persino il suo legale, l’avvocato Alessandra Angelelli.

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Fino a questo momento, Re si era sempre professato innocente. Ricostruendo quei drammatici momenti, l’imputato ha aggiunto: “Verso l’una di notte mi sono svegliato, l’ho raggiunta in cucina, l’ho abbracciata e mi sono messo a piangere molto forte. Quando l’ho lasciata non si muoveva più. Poi ho un po’ coperto quello che era successo”.

A seguito della confessione, il PM Antonia Pavan ha richiesto un supplemento di perizia psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere dell’uomo. La Corte d’Assise ha accolto l’istanza e aggiornato l’udienza al 2 dicembre.

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