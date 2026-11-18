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“La votazione sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia consegna alla città un risultato politico che non può essere sottovalutato né tantomeno liquidato con una semplice lettura burocratica del risultato”. Lo sostiene il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – Siracusa Il Consigliere comunale

Su 30 consiglieri presenti, 16 hanno votato a favore della sfiducia e 14 contro. Sedici consiglieri hanno dunque espresso, in maniera chiara e inequivocabile, la propria contrarietà alla prosecuzione dell’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Italia.

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È vero che, sul piano strettamente giuridico, non è stato raggiunto il quorum del 60% dei consiglieri assegnati, previsto dalla normativa regionale siciliana, e che pertanto la mozione non determina la cessazione del sindaco e della Giunta. Ma sarebbe un grave errore politico limitarsi a questo aspetto formale, ignorando il significato sostanziale del voto.

Il dato politico è evidente: Francesco Italia non dispone più di una maggioranza consiliare. La sua amministrazione può formalmente proseguire, ma oggi emerge con chiarezza una difficoltà politica che non può essere nascosta dietro il mancato raggiungimento del quorum.

Quando 16 consiglieri su 30 presenti votano per mandare a casa il sindaco e soltanto 14 si esprimono contro la sfiducia, siamo davanti a un segnale politico preciso, che impone una riflessione seria sulla capacità dell’attuale amministrazione di continuare a governare la città.

Come Fratelli d’Italia abbiamo sostenuto la mozione nella convinzione che Siracusa abbia bisogno di una nuova stagione amministrativa, fondata sulla trasparenza, sulla responsabilità politica e sulla capacità di affrontare concretamente i problemi della città.

Non si può pensare che il mancato raggiungimento di un quorum numerico cancelli il significato di una votazione che ha visto prevalere, tra i consiglieri presenti, la volontà di interrompere l’attuale esperienza amministrativa.

Il sindaco Italia e la sua maggioranza hanno oggi il dovere politico di prendere atto di questo risultato e di confrontarsi con una realtà che il voto ha reso evidente.

La città non può essere ostaggio di un’amministrazione che, pur restando formalmente in carica, non riesce più a dimostrare di avere un sostegno politico maggioritario in Consiglio comunale.

Il risultato di oggi segna un passaggio politico importante per Siracusa. Fratelli d’Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo di opposizione con determinazione, serietà e senso di responsabilità nei confronti della comunità siracusana.

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