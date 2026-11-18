Read this article in English→

ROMA / NAPOLI / CRONACA – Una svolta importante nelle indagini sugli allarmi bomba che nelle scorse giornate (11, 12 e 16 novembre) hanno paralizzato oltre 10.000 istituti scolastici in tutta Italia – tra cui numerosi plessi della provincia di Napoli – costringendo all’evacuazione di oltre 300 scuole. La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, in stretto coordinamento con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’FBI, ha identificato e localizzato negli Stati Uniti l’utilizzatore dello pseudonimo “Mikhail Andropov”, firma ricorrente in quasi tutti i messaggi di minaccia inviati via email e riconducibili al sedicente “Vilayat del Misoginistan”.

Pubblicità

La svolta grazie alla PEC inviata all’Ambasciata a Washington

A sbloccare il quadro investigativo, coordinato dalla Procura di Napoli, è stata una comunicazione PEC ricevuta dall’Ambasciata italiana a Washington e trasmessa al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) partenopeo. Il mittente, identificato nelle generalità come G.B. e residente a Phoenix, in Arizona, aveva denunciato l’utilizzo improprio della propria identità digitale, spiegando di essere stato contattato sui social network da diversi studenti italiani allarmati e di essere totalmente estraneo alle minacce.

Messo a verbale dagli agenti dell’FBI e dal personale della Cooperazione Internazionale, l’uomo ha confermato di utilizzare online lo pseudonimo “Mikhail Andropov” per ragioni di sicurezza personale, ma l’agenzia federale statunitense ha formalmente smentito qualsiasi suo coinvolgimento nell’invio massiccio dei messaggi intimidatori alle scuole italiane. Le verifiche proseguono per risalire agli effettivi autori del piano criminale.

Il mistero del “Vilayat del Misoginistan” e le minacce seriali

I messaggi recapitati agli istituti di tutta la penisola contenevano toni violentissimi e del tutto simili tra loro: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani», recitavano le email, che facevano esplicito riferimento a presunti ordigni esplosivi lasciati negli edifici con innesco a distanza.

La firma utilizzata – “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan” – aveva da subito sollevato interrogativi investigativi: un mix grottesco di evocazioni sovietiche e neologismi nati come meme sul web per indicare comunità misogine. Un linguaggio provocatorio e da cultura della rete, studiato verosimilmente per depistare o amplificare l’impatto mediatico del ricatto. Gli inquirenti continuano a scavare per capire se dietro la regia degli allarmi vi sia un singolo mitomane o un gruppo organizzato.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale