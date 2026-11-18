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SIRACUSA / CULTURA – Entra nel vivo l’attesa per uno degli appuntamenti identitari e religiosi più sentiti della comunità aretusea. Sarà presentato ufficialmente venerdì 20 novembre 2026, alle ore 10:00, nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia (all’interno di Palazzo Arcivescovile, in piazza Duomo 5), il programma completo della Festa di Santa Lucia 2026.

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I dettagli della presentazione e le autorità presenti

All’incontro con la stampa e la cittadinanza prenderanno parte i vertici e i componenti della Deputazione della Cappella di Santa Lucia: il presidente avv. Sebastiano Ricupero, il tesoriere prof. Salvatore Sparatore, mons. Salvatore Marino, Elena Artale e Francesca Patti, insieme al rettore della Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, fra Daniele Cugnata. Sarà l’occasione per svelare tutti gli appuntamenti liturgici, culturali e di devozione popolare che caratterizzeranno l’edizione di quest’anno.

Le tappe principali delle celebrazioni

Il calendario delle festività prenderà ufficialmente il via domenica 29 novembre con la tradizionale peregrinatio delle reliquie della Santa Patrona all’interno delle parrocchie della Diocesi.

Il percorso di avvicinamento ai giorni clou entrerà nel vivo:

Mercoledì 9 dicembre (ore 8:00): Cerimonia di consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al maestro di cappella Alessandro Zanghì , seguita dall’apertura della nicchia che custodisce il simulacro argenteo.

Cerimonia di consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al maestro di cappella , seguita dall’apertura della nicchia che custodisce il simulacro argenteo. Sabato 12 dicembre: Solenne traslazione del simulacro dall’altare maggiore per l’abbraccio dei fedeli.

Solenne traslazione del simulacro dall’altare maggiore per l’abbraccio dei fedeli. Domenica 13 dicembre: Solennità della Patrona, con il Pontificale presieduto dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, in programma alle ore 10:30 nella Chiesa Cattedrale.

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