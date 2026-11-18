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PALERMO / POLITICA – L’uscita di Forza Italia e l’indicazione della disponibilità di Giorgio Mulè in vista delle elezioni regionali in Sicilia del 2027 continuano a muovere gli equilibri e il dibattito all’interno della coalizione di centrodestra. Sulla questione interviene ora la Costituente Popolare, attraverso una nota congiunta firmata da Pace, Terrana e Dell’Utri, che rivendica la centralità del metodo partecipativo e del confronto collegiale per il futuro dell’Isola.

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[Immagine: Il Palazzo della Regione Siciliana a Palermo in una veduta istituzionale]

«Nessuna preclusione, ma le scelte strategiche riguardano l’intera coalizione»

Il movimento di ispirazione moderata e riformista guarda con spirito costruttivo alle dinamiche interne agli alleati e riconosce il ruolo istituzionale del governatore uscente Renato Schifani, ponendo tuttavia un paletto politico netto sul metodo di selezione della futura guida di Palazzo d’Orléans.

«La designazione dell’onorevole Giorgio Mulè da parte di Forza Italia apre una nuova fase del confronto politico – si legge nella nota –. Una fase che merita attenzione, rispetto e, soprattutto, senso di responsabilità. Rispettiamo le dinamiche e le decisioni interne a ogni partito, ma riteniamo che una scelta così importante per il futuro della Sicilia non possa esaurirsi all’interno di una singola forza politica. La Presidenza della Regione riguarda l’intera coalizione e, prima ancora, i cittadini siciliani».

La rotta dei popolari: temi concreti e pari dignità tra gli alleati

Dal movimento ribadiscono l’intenzione di non agire da semplici spettatori in vista della scadenza elettorale, mettendo al centro del dibattito i grandi temi strutturali del territorio: sanità, lavoro, infrastrutture, rilancio economico, sostegno alle imprese, contrasto allo spopolamento delle aree interne e politiche per le nuove generazioni.

La Costituente Popolare chiarisce la propria linea strategica:

Nessun veto e nessuna divisione: L’obiettivo non è alimentare correnti o frammentare la coalizione, ma rafforzarla attraverso un percorso inclusivo.

L’obiettivo non è alimentare correnti o frammentare la coalizione, ma rafforzarla attraverso un percorso inclusivo. Pari dignità politica: Nessuna componente del centrodestra deve essere considerata marginale nella definizione della piattaforma programmatica.

Nessuna componente del centrodestra deve essere considerata marginale nella definizione della piattaforma programmatica. Costruzione del programma prima delle sigle: Il perimetro della proposta politica deve nascere da un confronto autentico capace di guardare oltre le singole ambizioni personali.

«Il nostro progetto non nasce per chiedere spazio, ma per offrire una prospettiva politica – concludono Pace, Terrana e Dell’Utri –. Siamo convinti che il centrodestra abbia tutte le condizioni per affrontare questa nuova fase con maturità e unità, a condizione che il confronto sia autentico e che la Sicilia torni al centro dell’agenda».

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