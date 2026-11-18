MESSINA / CRONACA – Si accende immediatamente lo scontro nell’aula C del Tribunale di Messina, dove ha preso ufficialmente il via il dibattimento per il clamoroso scandalo dei rimborsi gonfiati all’Università di Messina. Al centro del processo vi è l’ex rettore dell’Ateneo, Salvatore Cuzzocrea, chiamato a rispondere delle accuse di peculato e falso. Secondo l’ipotesi della Procura, tra il 2019 e il 2023 l’ex vertice avrebbe incassato circa 2,5 milioni di euro in rimborsi legati ai progetti di ricerca del dipartimento ChiBioFarAm.

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[Immagine: Il Palazzo di Giustizia e i tribunali sede delle udienze giudiziarie a Messina]

Le eccezioni preliminari e l’apertura del dibattimento

La prima udienza si è aperta con un duro braccio di ferro procedurale. I difensori di Cuzzocrea, gli avvocati Bruno Andò e Elena Florio, hanno sollevato un’eccezione preliminare lamentando il mancato ricevimento integrale della documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini preliminari. Dopo la replica della pm Roberta La Speme, il collegio giudicante – presieduto dalla giudice Rita Sergi – si è ritirato in camera di consiglio, rigettando l’istanza e dando il via libera all’istruttoria.

Insieme a Cuzzocrea siedono sul banco degli imputati gli ex segretari amministrativi del dipartimento, Leonarda Urzì e Antonino Santino Zagami (difesi dagli avvocati Marco Gangi e Lillo Cammaroto), mentre un quarto indagato, il docente Sebastiano Campagna, ha scelto di procedere con il rito abbreviato.

La deposizione del primo teste e il calendario delle udienze

Ad inaugurare la lunga sfilata dei testimoni (circa un centinaio quelli previsti) è stato Paolo Todaro, ex componente del Senato accademico e primo a denunciare pubblicamente il numero anomalo di rimborsi incassati dall’allora rettore. Incalzato durante il controesame dai legali della difesa, Todaro ha ripercorso le anomalie riscontrate nei rendiconti pubblicati sul sito dell’Ateneo.

Terminata la deposizione, il clima si è surriscaldato nuovamente sulla calendarizzazione del processo: a fronte della richiesta dell’accusa di fissare due udienze al mese per gestire la mole di testimoni, la difesa ha eccepito la forte onerosità dei ritmi, che sono stati comunque confermati dal tribunale.

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