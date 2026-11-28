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Si attenua lo scontro diplomatico tra Roma e Kiev scoppiato in seguito all’attacco ucraino che ha affondato la corvetta russa Merkury nel porto libico di Bengasi.

Dopo giorni di polemiche e versioni discordanti, il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto marcia indietro, ammettendo che gli alleati europei — inclusa l’Italia — non erano stati avvisati preventivamente dell’operazione.

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La rettifica di Kiev e la telefonata con Palazzo Chigi

La crisi si era aperta dopo un’intervista di Zelensky alla Bbc, durante la quale il leader ucraino aveva lasciato intendere che blitz di questo tipo non avvengono senza un qualche coordinamento con i partner internazionali. Una versione immediatamente respinta con fermezza dal governo italiano: il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva bollato le parole come «false», mentre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva negato qualsiasi preavviso.

Nel tardo pomeriggio di ieri, la premier Giorgia Meloni ha telefonato a Zelensky per esprimere la forte irritazione e preoccupazione di Roma. Al termine del colloquio — in cui il presidente ucraino si sarebbe scusato — lo stesso Zelensky ha affidato a un messaggio su X la rettifica ufficiale, confermando l’assenza di coordinamento preventivo con i partner europei e impegnandosi a garantire la massima condivisione delle informazioni in futuro.

La linea dura della Farnesina e il fronte politico interno

Nonostante la schiarita diplomatica, la posizione dell’Italia resta netta. In un’intervista al Quotidiano Nazionale, Tajani ha ribadito che, anche se informata in anticipo, Roma si sarebbe opposta al raid. Secondo il titolare della Farnesina, violare la sovranità delle acque territoriali libiche è un grave errore che rischia di destabilizzare il Mediterraneo occidentale e mettere in pericolo gli interessi nazionali. «In Libia abbiamo militari, una nave della Marina, la Guardia di Finanza e i terminali che portano energia in Italia», ha ricordato il ministro, pur confermando il sostegno complessivo a Kiev.

Sul piano interno, la vicenda ha alimentato il dibattito politico:

Sicurezza nazionale:

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato per martedì il Comitato per la sicurezza marittima.

Opposizioni:

Il leader del M5S Giuseppe Conte ha attaccato l’esecutivo chiedendo alla premier Meloni di riferire urgentemente in Parlamento.

Gli altri fronti: tensioni con gli Usa e attacchi sul campo

Nella stessa intervista alla Bbc, Zelensky ha sollevato attriti anche con Washington, criticando i ritardi nella consegna dei sistemi di difesa aerea Patriot — dovuti a suo dire all’eccessiva attenzione statunitense verso il Medio Oriente — e definendo «strano» che Donald Trump abbia pubblicato una foto con Vladimir Putin chiamandolo «amico mio».

Sul campo, intanto, prosegue l’escalation:

Attacchi incrociati:

Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 1.246 droni ucraini in una sola notte e ha prorogato fino al 31 marzo il divieto di export del cherosene. Kiev ha invece rivendicato un raid contro una fabbrica di gomma sintetica nella regione russa di Tula, strategica per i missili Iskander.

Vittime e infrastrutture:

I bombardamenti russi hanno colpito impianti energetici e civili in nove regioni ucraine, provocando almeno cinque morti e 14 feriti tra Chernihiv, Kharkiv e Dnipropetrovsk.

Allarme in Europa:

La Lettonia ha denunciato lo sconfinamento di un drone nel proprio spazio aereo, mentre un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies segnala un aumento del 16% degli atti di sabotaggio riconducibili a Mosca in Europa nell’ultimo anno. Sullo sfondo si registrano anche sviluppi giudiziari: in Ucraina tre funzionari sono finiti a processo per presunte torture in un centro di reclutamento a Chernivtsi, mentre la Croazia ha negato l’estradizione di un sospettato per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream.

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