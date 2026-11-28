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CATANIA / CRONACA & VIABILITÀ – Ancora sangue sulle strade di Catania. È Gabriele Governo, 21 anni, la vittima del grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in via Sabato Martelli Castaldi, nella zona compresa tra viale Mario Rapisardi e Cibali.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in sella a uno scooter Piaggio Beverly quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un furgone parcheggiato lungo la carreggiata.

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I soccorsi e il decesso in ospedale

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. I soccorritori hanno estratto il 21enne da sotto il veicolo e lo hanno trasferito d’urgenza al vicino pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove il giovane è purtroppo deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Rilievi della Polizia Locale e indagini sulle cause

I rilievi tecnici sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Un contributo decisivo agli accertamenti potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sono l’alta velocità o una manovra azzardata, ma saranno le verifiche in corso a stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter.

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