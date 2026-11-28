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PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA / CULTURA & SOCIALE – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Dopo lo spettacolo «Senza Rossetto», l’illuminazione in rosso del Palazzo Comunale e il video realizzato insieme alle associazioni del territorio, stasera — sabato 28 novembre, alle ore 19:00 — il Teatro Comunale ospiterà «Libera».

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L’iniziativa, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è pensata per coinvolgere la cittadinanza in un momento collettivo di riflessione e partecipazione, ribadendo un no netto a ogni forma di violenza di genere.

Il messaggio del sindaco Pippo Gianni

«Un appuntamento di riflessione e di partecipazione – dichiara il sindaco Pippo Gianni – rivolto a tutta la comunità, per tenere alta l’attenzione su un tema che non può essere affrontato solo in una giornata, ma che richiede impegno, ascolto, vicinanza alle vittime e responsabilità ogni giorno».

«Libera è un invito a non voltarsi dall’altra parte, a non minimizzare, a non giustificare – conclude il primo cittadino –. Ogni donna deve sapere che a Priolo non è sola, che le istituzioni ci sono e che la sua voce sarà ascoltata».

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