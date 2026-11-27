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CATANIA / SOCIALE & SOLIDARIETÀ – «Anche un pandoro sotto l’albero di Natale può essere un privilegio. Quello che per molte famiglie rappresenta un piccolo gesto della tradizione per altre non è affatto scontato». Con questa riflessione parte la campagna natalizia del Banco Alimentare della Sicilia ODV, che quest’anno coinvolge anche il mondo accademico in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania.

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L’obiettivo è contrastare l’esclusione legata alla povertà alimentare, sostenere il recupero e la distribuzione delle eccedenze e promuovere la cultura del dono in un contesto dove oggi il Banco Alimentare assiste 190.000 persone sull’isola tramite la rete di organizzazioni partner territoriali.

I banchetti solidali all’Università di Catania

Per portare i temi della solidarietà e del contrasto alla povertà alimentare nei luoghi della formazione, sono in programma tre appuntamenti con i banchetti solidali (tutti dalle ore 9 alle 13):

Lunedì 30 novembre: Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Palazzo Pedagaggi, via Vittorio Emanuele II, 49);

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Palazzo Pedagaggi, via Vittorio Emanuele II, 49); Giovedì 3 dicembre: Dipartimento di Economia e Impresa (Palazzo delle Scienze, corso Italia, 55);

Dipartimento di Economia e Impresa (Palazzo delle Scienze, corso Italia, 55); Mercoledì 16 dicembre: Torre Biologica «Ferdinando Latteri» (via S. Sofia, 89).

Le iniziative: dai kit solidali al «Natale sospeso»

Le proposte per le festività si articolano su più fronti per coinvolgere cittadini, imprese, enti e associazioni:

«Un Natale da condividere»: realizzata con Eurospin , prevede un kit natalizio (donazione minima di 5 euro) con un piccolo pandoro, una bevanda e una borsa riutilizzabile del Banco Alimentare. Per info e prenotazioni è attivo il numero 340 889 3400 ;

realizzata con , prevede un kit natalizio (donazione minima di 5 euro) con un piccolo pandoro, una bevanda e una borsa riutilizzabile del Banco Alimentare. Per info e prenotazioni è attivo il numero ; «Un Buon Natale per tutti»: rivolta soprattutto alle aziende, coinvolge produttori siciliani per unire doni natalizi, valorizzazione dell’economia locale e responsabilità sociale d’impresa (catalogo disponibile su [https://lnkd.in/eP4pvNQE](https://lnkd.in/eP4pvNQE) );

rivolta soprattutto alle aziende, coinvolge produttori siciliani per unire doni natalizi, valorizzazione dell’economia locale e responsabilità sociale d’impresa (catalogo disponibile su ); «Natale sospeso»: rivolta a privati, aziende, enti e organizzazioni per donare i kit della campagna «Un Natale da condividere» ai bambini in difficoltà, scegliendo insieme al Banco Alimentare le parrocchie o le associazioni territoriali di riferimento, anche per specifici quartieri o Comuni.

rivolta a privati, aziende, enti e organizzazioni per donare i kit della campagna «Un Natale da condividere» ai bambini in difficoltà, scegliendo insieme al Banco Alimentare le parrocchie o le associazioni territoriali di riferimento, anche per specifici quartieri o Comuni.

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