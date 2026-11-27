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CASSIBILE, SIRACUSA / POLITICA & SCUOLA – Un investimento da 1.268.421,98 euro per completare i lavori del nuovo Polo dell’infanzia di Cassibile. Le risorse arrivano grazie all’emendamento alla variazione di bilancio presentato dal consigliere comunale Matteo Melfi e approvato durante la seduta del Consiglio comunale di Siracusa del 26 novembre.

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Risposte alle famiglie della frazione

L’intervento nasce dall’esigenza di superare le criticità legate alla capienza dell’attuale plesso scolastico, che oggi non riesce ad accogliere tutte le domande di iscrizione, lasciando fuori diversi bambini e creando disagi ai genitori anche per via della distanza dal centro urbano.

«Con questo emendamento, in piena sintonia con la volontà dell’amministrazione comunale, ho voluto destinare importanti risorse al completamento di un’opera tanto attesa dalla comunità di Cassibile – spiega Matteo Melfi –. Grazie a queste risorse sarà possibile dare continuità ai lavori, con l’obiettivo di completare e consegnare finalmente alla comunità una nuova struttura scolastica capace di rispondere alle esigenze del territorio».

Attenzione alle zone decentrate

Nel suo intervento, il consigliere sottolinea la necessità di garantire pari servizi e infrastrutture adeguate anche nelle frazioni: «Ritengo fondamentale continuare a dedicare particolare attenzione alle zone decentrate, attraverso interventi concreti e investimenti che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Cassibile merita servizi adeguati e infrastrutture all’altezza delle esigenze della propria comunità».

«Vivere in una zona decentrata non deve significare avere meno diritti, meno servizi o meno opportunità. Investire sui nostri bambini significa investire sul futuro dell’intera comunità», conclude Melfi.

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