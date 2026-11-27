Read this article in English→

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa e del Commissariato di Ortigia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere e le altre due agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Siracusa nei confronti di altrettanti uomini rispettivamente di 36, 51 e 76 anni, accusati, a vario titolo, del reato di truffa aggravata.

Pubblicità

Le misure scaturiscono da una meticolosa attività d’indagine svolta dagli investigatori a seguito di una truffa aggravata in concorso perpetrata in Ortigia dai tre soggetti, tutti palermitani, ai danni di un ottantenne siracusano.

La vittima veniva avvicinata, nel centro storico di Ortigia, dai tre truffatori, uno dei quali si presentava come un appartenente alle Forze Armate.

Il più giovane dei tre si presentava alla vittima come un militare straniero imbarcato, fingendo che la nave a bordo della quale prestava servizio stava per ripartire ed aveva estrema necessità di vendere dei preziosi. Nel mentre si avvicinava il secondo complice che fungeva da “compare” e riusciva a convincere l’anziano della bontà dell’affare, tanto da voler entrare come socio nell’acquisto. Qui entrava in scena il terzo complice che, chiamato dal primo “compare”, si fingeva un esperto orafo siracusano. Ormai la rete era stata tessuta con abilità e la vittima cadeva nel tranello.

L’anziano si convinceva e consegnava al truffatore la somma complessiva di 3.000 euro, prelevata presso un istituto di credito.

L’attività investigativa, avviata nell’immediatezza della denuncia presentata dalla vittima presso gli Uffici del Commissariato di “Ortigia”, consentiva di fare piena luce su tutti i passaggi della truffa.

Le indagini, che si avvalevano anche di immagini tratte da telecamere di videosorveglianza presenti nei luoghi interessati dalla truffa, consentivano di identificare i truffatori e di denunciarli all’Autorità Giudiziaria competente.

Ieri mattina, a Palermo, gli agenti della Questura aretusea, coadiuvati dai colleghi della Squadra Mobile della Questura di Palermo, hanno eseguito le misure in argomento.

Il buon esito dell’operazione di polizia è l’occasione per ricordare a tutti di prestare la massima attenzione quando vengono prospettai ingenti guadagni o acquisti eccessivamente convenienti da sconosciuti soggetti e che il fenomeno delle truffe, operate nei confronti di anziani, va affrontato con il duplice strumento della repressione del reato e della prevenzione. A tal proposito, oltre ai tanti incontri informativi che la Questura di Siracusa organizza nei centri culturali e nelle Parrocchie, si invitano gli utenti a seguire i consigli presenti nei canali social della Polizia di Stato e a chiamare i numeri di emergenza ad ogni minimo sospetto.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale