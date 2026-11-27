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CATANIA / CRONACA & URBANISTICA – Un nuovo passo avanti nella rigenerazione urbana dello storico quartiere di San Berillo a Catania. La Giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato «Completamento del Piano di riqualificazione di San Berillo», per un investimento complessivo di 6 milioni di euro finanziato nell’ambito dei Piani Urbani Integrati del PNRR.

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Con la trasmissione degli atti a Invitalia — che ha già espletato la procedura di gara e individuato l’operatore economico incaricato — si completa un ulteriore passaggio amministrativo che permetterà nel giro di poche settimane l’apertura di un nuovo cantiere nel cuore del rione.

Trantino: «Un progetto complessivo per restituire vivibilità e sicurezza»

«Stiamo mantenendo un impegno preciso nei confronti di San Berillo e dei suoi residenti – dichiara il sindaco Enrico Trantino –. Non stiamo intervenendo soltanto sulle strade o sulle piazze: stiamo restituendo un quartiere alla città, recuperando luoghi che per troppo tempo sono rimasti ai margini, creando condizioni di maggiore sicurezza e favorendo il ritorno della socialità e delle attività. San Berillo sta cambiando volto perché abbiamo scelto di affrontare i problemi senza interventi episodici, ma con un progetto complessivo e una continuità di azione».

«La rigenerazione urbana significa anche questo: dare alle persone ragioni concrete per tornare a vivere, frequentare e investire in questi luoghi – conclude Trantino –. Una riqualificazione che punta a produrre effetti duraturi, rafforzando la sicurezza, la vivibilità e la presenza di funzioni e servizi, affinché San Berillo possa tornare a essere pienamente parte del centro storico e della vita di Catania».

Nuova piazza sull’ex deposito e recupero delle basole laviche

L’intervento, affidato in appalto integrato alla società CODEX S.C.A.R.L. nell’ambito dell’accordo quadro gestito da Invitalia (su 6 milioni complessivi, circa 2,47 milioni sono destinati ai lavori e ai relativi oneri di sicurezza), punta a ricucire il tessuto urbano attraverso opere mirate:

Nuova piazza pubblica: l’ex deposito dismesso nell’isolato compreso tra via Pistone, via Carro, via Buda e via delle Finanze verrà trasformato in uno spazio di connessione e aggregazione. La demolizione dei manufatti esistenti e dei muri perimetrali aprirà nuove visuali e attraversamenti pedonali, con pavimentazioni in pietra lavica, aree verdi, alberature, sedute, fontanelle, nuovi arredi urbani, un infopoint con servizi igienici, illuminazione a led e videosorveglianza;

l’ex deposito dismesso nell’isolato compreso tra via Pistone, via Carro, via Buda e via delle Finanze verrà trasformato in uno spazio di connessione e aggregazione. La demolizione dei manufatti esistenti e dei muri perimetrali aprirà nuove visuali e attraversamenti pedonali, con pavimentazioni in pietra lavica, aree verdi, alberature, sedute, fontanelle, nuovi arredi urbani, un infopoint con servizi igienici, illuminazione a led e videosorveglianza; Via Montesano e via Coppola: rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, sostituzione dei cordoli, percorsi tattili per persone con disabilità visiva, nuove rampe agli attraversamenti e potenziamento dell’illuminazione pubblica;

rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, sostituzione dei cordoli, percorsi tattili per persone con disabilità visiva, nuove rampe agli attraversamenti e potenziamento dell’illuminazione pubblica; Identità storica e spazi verdi: recupero e riposizionamento delle basole laviche esistenti secondo il disegno originario delle strade, oltre alla riqualificazione dello slargo tra via Montesano e via Paternò con nuove sedute e alberature.

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