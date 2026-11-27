Foto inviate da Franco Assenza

CRONACA & VIABILITÀ – È di una persona deceduta e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 194 «Ragusana», al km 20,450, a Francofonte, in direzione verso Ragusa (e l’area siracusana/iblea). Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo.

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Strada chiusa e deviazioni del traffico

A seguito dell’incidente, il tratto interessato della SS 194 «Ragusana» è momentaneamente chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e il ripristino della viabilità.

Per chi percorre la direttrice sono state istituite deviazioni mirate:

per chi proviene da Ragusa (in direzione verso nord/Catania): uscita al bivio al km 23,000;

(in direzione verso nord/Catania): uscita al bivio al km 23,000; per chi proviene da Catania (in direzione verso sud/Ragusa): deviazione alla rotatoria di Lentini al km 16,300.

Intervento sul posto

Sul luogo del sinistro sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione del traffico e nelle attività necessarie a riaprire il tratto stradale nel più breve tempo possibile.

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