La vicenda giudiziaria risale a quando era detenuto nella Casa di reclusione di Piazza Armerina. Un 28enne è stato arrestato dai Carabinieri di Carlentini in esecuzione di un provvedimento che dispone per lui due anni di reclusione da scontare agli arresti domiciliari.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, è stato condannato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti.
Il fatto contestato risale al periodo tra il 2020 e il 2021, quando il giovane si trovava recluso nell’istituto penitenziario di Piazza Armerina, in provincia di Enna.
A emettere l’ordine di esecuzione è stato l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. I Carabinieri della Stazione di Carlentini hanno dato esecuzione al provvedimento, accompagnando il 28enne presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime domiciliare.
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale