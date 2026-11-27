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La gestione del servizio di igiene urbana a Siracusa finisce al centro delle polemiche. A sollevare la questione è Giancarlo Garozzo, componente dell’esecutivo regionale di Casa riformista-Italia Viva Sicilia con delega alla legalità, che punta il dito contro l’Amministrazione comunale per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e per la mancata applicazione delle clausole contrattuali nei confronti della società Tekra.

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Il servizio, affidato nel 2020, prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il primo anno. La stessa società, nella propria offerta migliorativa, aveva promesso di arrivare al 75%. Secondo quanto denunciato da Garozzo, a distanza di anni la percentuale si attesterebbe invece intorno al 52%.

«Appare incomprensibile il motivo per cui l’Amministrazione comunale non abbia proceduto alla risoluzione del contratto già allo scadere del primo anno, così come previsto dall’articolo 21, comma 9, del capitolato speciale d’appalto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi», afferma Garozzo.

Al centro della contestazione anche le ricadute economiche per i cittadini. Secondo l’esponente politico, il mancato incremento della raccolta differenziata avrebbe comportato maggiori costi per il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati, impedendo risparmi potenzialmente quantificabili in diversi milioni di euro dal 2020 a oggi.

«Il raggiungimento della soglia del 65%, o del 75% promesso, avrebbe comportato una drastica riduzione dei costi di conferimento. Risorse che avrebbero dovuto tradursi in bollette più leggere per i cittadini», sostiene.

Garozzo collega inoltre le criticità attuali del servizio, tra cui il fallimento di Tekra, la cessione del ramo d’azienda a Risam, le condizioni dei mezzi e le difficoltà dei lavoratori, a quella che definisce una mancata vigilanza da parte dell’Amministrazione.

«Nulla di tutto ciò sarebbe accaduto se chi aveva l’obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del contratto avesse adempiuto al proprio compito», dichiara, esprimendo solidarietà ai lavoratori del comparto.

Infine, le critiche si spostano sulla nuova gara d’appalto, che, secondo Garozzo, a sette mesi dalla scadenza del servizio non sarebbe ancora pronta.

«Ci troviamo di fronte all’ennesimo, totale fallimento di questa Amministrazione comunale», conclude l’esponente di Casa riformista-Italia Viva, secondo cui «il peso economico e gestionale di queste scelte è ricaduto interamente sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini siracusani».

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