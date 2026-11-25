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L’attacco dello scorso fine settimana apre un nuovo fronte di tensione internazionale. La Libia rischia di trasformarsi nel punto di intersezione tra il conflitto russo-ucraino e le ostilità tra Stati Uniti e Iran.

Non ci sarebbero soltanto le due imbarcazioni russe nel bilancio del raid avvenuto lo scorso fine settimana nelle acque di Bengasi. Sulla base dell’analisi di alcune immagini satellitari, nell’operazione sarebbe stata danneggiata anche una terza nave, di provenienza iraniana.

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L’unità navale non è affondata ed è riuscita a raggiungere autonomamente una banchina del porto libico. Restano tuttavia ancora da accertare l’esatta entità dei danni riportati e la paternità di questo specifico attacco.

La Libia crocevia dei conflitti globali

L’episodio aggiunge un elemento di forte criticità agli equilibri geopolitici del Mediterraneo. La simultanea presenza di naviglio russo e iraniano al largo della Cirenaica solleva interrogativi sul nuovo ruolo strategico della Libia. Il Paese nordafricano, già segnato da profonde divisioni politiche e militari interne, rischia ora di diventare il terreno di sovrapposizione tra due crisi distinte: la guerra tra Russia e Ucraina da un lato, e lo scontro tra Washington e Teheran dall’altro.

La rivendicazione di Kiev e il bilancio delle vittime

Sul fronte delle responsabilità, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’azione contro le due navi russe, definendola parte della strategia difensiva contro l’aggressione di Mosca. Nel frattempo si aggrava il bilancio umano del raid del 22 novembre: le autorità della Libia orientale hanno confermato nella notte la morte di due militari libici, deceduti a causa delle gravi ferite riportate durante l’attacco.

Le reazioni interne e l’intervento dell’ONU

Sul piano diplomatico, il governo di Tripoli ha smentito categoricamente l’esistenza di intese con Kiev per operazioni militari contro obiettivi russi in acque libiche. Di segno opposto la reazione delle autorità dell’est del Paese, che hanno denunciato una grave violazione della sovranità nazionale. Sulla vicenda è intervenuta anche la missione delle Nazioni Unite in Libia, sollecitando l’apertura di un’inchiesta indipendente per fare luce sull’accaduto.

Le preoccupazioni per la sicurezza italiana

L’estensione delle dinamiche belliche alle coste del Nord Africa destano forte allarme anche in Italia. La prossimità geografica, la tutela degli approvvigionamenti energetici e la sicurezza delle rotte commerciali nel Mediterraneo rendono la stabilità della Libia una priorità strategica assoluta per Roma.

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