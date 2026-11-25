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Roma, assalto a un portavalori sulla Tuscolana: bloccato un 38enne mentre stava per fuggire a Londra

Aveva già pronto il passaporto, il biglietto ferroviario per Londra e una borsa preparata per la partenza, oltre a circa 4.000 euro in contanti. È così che la Polizia di Stato ha intercettato un uomo di 38 anni, gravemente indiziato per una rapina a un portavalori messa a segno lo scorso ottobre in via Tuscolana. Nei suoi confronti è scattato il fermo di indiziato di delitto, poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

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Il colpo era avvenuto all’esterno di una farmacia del quadrante. Secondo la ricostruzione investigativa, il sospettato si era avvicinato in scooter con il volto nascosto da casco e mascherina, seguendo il mezzo portavalori fino al punto di raccolta degli incassi. Dopo aver atteso che il personale ritirasse un plico da 8.755 euro, avrebbe minacciato una guardia giurata puntandole contro un’arma e sparando un colpo a terra prima di scappare con il denaro.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Roma sotto il coordinamento della Procura, hanno preso il via dall’esame delle telecamere di sorveglianza. L’analisi dei filmati ha permesso di tracciare il percorso di fuga, individuare abbigliamento, modello e colore del veicolo e notare il tentativo di alterare la targa.

A dare la svolta è stato però un dettaglio: in alcune riprese precedenti all’assalto l’uomo sarebbe apparso a volto scoperto. Le verifiche fisionomiche hanno portato gli agenti a un 38enne intestatario di uno scooter compatibile con quello usato durante la rapina; i successivi pedinamenti lo hanno poi immortalato proprio in sella al mezzo.

Durante la perquisizione nell’abitazione, oltre ai circa 4.000 euro ritenuti una parte del bottino, gli investigatori hanno rinvenuto appunti con le indicazioni per arrivare a Londra, il titolo di viaggio verso il Regno Unito, il passaporto e un bagaglio già sistemato. Nel vano dello scooter sono stati invece trovati un casco decorato ritenuto coerente con quello del colpo, una pistola a salve compatibile con l’arma mostrata sul posto e 40 cartucce a salve.

L’indagato è gravemente indiziato di rapina aggravata e porto illegale di arma comune da sparo. Come previsto dalla legge, poiché il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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