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FLORIDIA, SIRACUSA / CRONACA – Un’irruzione nel cuore della notte, gli animali raggiunti direttamente nei loro recinti e una mattanza che ha trasformato in poche ore un luogo dedicato alla tutela della fauna in uno scenario di morte e devastazione. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì al Parco faunistico Ibleo, la struttura privata situata nel territorio di Floridia e fondata dall’imprenditore Damiano Gallo.

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Il bilancio del raid e i rilievi dei veterinari

Secondo quanto denunciato dallo stesso proprietario attraverso un video pubblicato sui social, ignoti si sarebbero introdotti all’interno della proprietà facendo ricorso a cani molossi per attaccare e uccidere deliberatamente gli esemplari custoditi nei recinti. Nel corso dell’incursione notturna hanno perso la vita numerosi animali esotici e da cortile ospitati nella struttura, tra cui:

Una zebra;

Alcuni esemplari di emù e cicogne;

Capre argentate;

Diverse lepri della Patagonia.

Una dinamica confermata anche dai primi accertamenti effettuati dai medici veterinari intervenuti sul posto dopo la scoperta della strage.

La denuncia di Damiano Gallo e la solidarietà delle istituzioni

Sconvolto per l’accaduto, Damiano Gallo ha annunciato di aver già formalizzato denuncia alle autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili di quella che ha definito una vera e propria esecuzione.

«Denuncerò alle autorità competenti quello che è successo, ma non mi fermerò – ha dichiarato l’imprenditore –. Farò di tutto per difendere la mia idea di Parco e perché chi ha compiuto questo gesto finisca in carcere. Se pensate di intimorirmi, avete sbagliato: la lotta è iniziata, ma io non mi fermerò».

Sulla vicenda è intervenuto con una nota di ferma condanna anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, esprimendo piena vicinanza al fondatore del parco: «Spero che i responsabili dell’orrore compiuto contro animali indifesi al Parco faunistico Ibleo vengano perseguiti e assicurati alla giustizia. Atti di tale violenza sono un’infamia per chi li compie e una ferita profonda per chi con passione, ogni giorno, lotta per costruire un’oasi di pace e civiltà all’interno della nostra terra».

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