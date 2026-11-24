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ROMA / CRONACA & METEO – L’Italia resta divisa sul fronte meteorologico tra l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica sulle regioni settentrionali, gli effetti delle recenti ondate di maltempo al Centro-Sud e ampie schiarite lungo le isole maggiori.

Torna la neve in Trentino e sull’arco alpino

Secondo quanto comunicato da Meteotrentino, una perturbazione di origine atlantica interesserà l’arco alpino fino al pomeriggio di giovedì 26 novembre, portando precipitazioni in intensificazione già dalla notte. In Trentino sono attesi mediamente tra i 20 e i 40 centimetri di neve oltre i 1.500 metri di quota, con accumuli ancora più consistenti alle altitudini maggiori e fiocchi che potranno spingersi fino ai 700 metri.

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Il peggioramento serale e notturno coinvolgerà gran parte del Settentrione, a partire dal Nord-Ovest: nevicate sono previste dagli 800-1.000 metri sulle Alpi lombarde e sull’Appennino ligure, localmente più in basso sul Piemonte meridionale, e oltre i 700-800 metri tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, accompagnate da piogge estese su pianure ed Emilia-Romagna.

Toscana, stato di emergenza regionale per cinque province

Sul fronte istituzionale, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato lo stato di emergenza regionale per i gravi eventi meteorologici che tra il 10 e il 22 novembre hanno colpito cinque province: Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia. Sul territorio toscano sono inoltre attese nuove piogge sparse sui settori settentrionali tra la serata e la notte.

In Calabria si registrano invece gli effetti delle mareggiate lungo la costa tirrenica reggina, con le onde che a Scilla hanno raggiunto la sede stradale sul lungomare e a Bagnara Calabra hanno lambito l’antica Torre Aragonese.

Il quadro al Centro-Sud e in Sicilia

Condizioni decisamente più stabili interessano il resto della Penisola e le Isole:

Centro: cieli prevalentemente asciutti su Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, con alternanza tra schiarite e nuvolosità irregolare senza fenomeni di rilievo;

cieli prevalentemente asciutti su Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, con alternanza tra schiarite e nuvolosità irregolare senza fenomeni di rilievo; Sud e Isole: tempo stabile e soleggiato su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise, con un graduale aumento della nuvolosità in serata; variabilità asciutta su Campania e Sardegna.

Sul fronte termico si segnala una generale diminuzione delle temperature minime al Nord e al Sud, mentre i valori risultano stazionari o in lieve rialzo sulle regioni centrali.

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