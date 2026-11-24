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WASHINGTON, MILANO / ECONOMIA & ESTERI – La prospettiva di nuovi dazi USA contro l’Unione europea e la Cina torna a destabilizzare le Borse globali e a mettere in allerta governi e filiere industriali. A innescare le vendite sui listini sono state le anticipazioni del Wall Street Journal, secondo cui l’amministrazione americana starebbe preparando un pacchetto di ritorsioni tariffarie nell’ambito di un’indagine formale sulle politiche industriali di sedici economie partner, con l’Europa esplicitamente nel mirino.

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Il crollo delle Borse: Piazza Affari maglia nera in Europa

La reazione dei mercati finanziari è stata immediata, penalizzando soprattutto le piazze più esposte alle esportazioni verso gli Stati Uniti:

Wall Street: i future sul Nasdaq hanno registrato flessioni fino al 2,5% ;

i future sul hanno registrato flessioni fino al ; Milano: Piazza Affari ha accusato il calo più marcato tra i listini europei, chiudendo a -1,5% ;

Piazza Affari ha accusato il calo più marcato tra i listini europei, chiudendo a ; Francoforte: il Dax ha ceduto l’ 1,06% ;

il Dax ha ceduto l’ ; Londra e Parigi: perdite più contenute, rispettivamente allo 0,3% e allo 0,12%.

Il segnale degli investitori appare chiaro: le economie manifatturiere a forte vocazione export restano estremamente vulnerabili a ogni ipotesi di guerra commerciale con la Casa Bianca.

L’indagine USTR e i settori industriali nel mirino

Sebbene non siano ancora stati comunicati aliquote doganali né tempistiche operative, l’impianto giuridico dell’iniziativa poggia sull’indagine formale aperta l’11 marzo 2026 dall’Ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti (USTR) sui modelli produttivi di sedici Paesi ed economie: oltre al blocco dell’Unione europea e alla Cina, figurano Messico, Giappone, Corea del Sud, India, Taiwan, Vietnam, Bangladesh, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Norvegia, Singapore, Svizzera e Thailandia.

La norma consente all’esecutivo federale di applicare dazi punitivi contro pratiche commerciali estere ritenute discriminatorie o lesive per l’industria statunitense. Nell’avviso federale vengono indicati a titolo esemplificativo comparti strategici quali:

Acciaio e automotive ;

; Macchinari industriali ;

; Batterie e moduli fotovoltaici ;

; Semiconduttori.

Al momento si tratta di un perimetro di osservazione che non coincide ancora con una lista definitiva di prodotti soggetti a prelievo doganale.

Cosa rischiano le imprese italiane e le catene di fornitura

Per il sistema produttivo europeo e per le aziende italiane esportatrici, l’effetto concreto di eventuali tariffe non dipenderà soltanto dalla quota di fatturato realizzata sul mercato americano. A fare la differenza sarà la struttura delle catene di fornitura (supply chain): esportare prodotti finiti dall’Europa comporta infatti rischi ben diversi rispetto al produrre direttamente negli Stati Uniti con componenti importati, oppure all’operare tramite reti distributive vincolate da contratti pluriennali.

Determinante sarà anche il potere di mercato delle singole imprese: nei comparti ad alta specializzazione, con prodotti difficilmente sostituibili e soggetti a certificazioni complesse, i fornitori potranno difendere i listini o ripartire i costi con gli acquirenti statunitensi; al contrario, nei settori più standardizzati, l’introduzione di nuovi dazi rischia di erodere integralmente i margini di profitto. Finché Washington non chiarirà elenco delle merci, percentuali ed eventuali esenzioni, i mercati resteranno sospesi tra il timore di un decreto doganale e l’ipotesi che la minaccia resti una leva negoziale.

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