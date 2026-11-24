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PALERMO / POLITICA & ATTUALITÀ – «Apprendo dalla stampa dell’iniziativa natalizia annunciata alla Vucciria, che prevede persino la presenza di un Babbo Natale gay. Mi chiedo se gli ideatori di questa iniziativa si rendano conto di quanto una simile rappresentazione ridicolizzi il senso di battaglie condotte per decenni da chi, come me, crede profondamente nei diritti umani e civili». È quanto afferma in una nota il deputato regionale Gianfranco Micciché, intervenendo sull’evento annunciato nel celebre mercato storico di Palermo.

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«Una questione di rispetto, non di moralismo»

Nel suo intervento, l’esponente politico chiarisce le ragioni della propria presa di posizione, prendendo le distanze da letture moralistiche: «Non è una questione di moralismo né di conservatorismo. È una questione di rispetto per la serietà di queste battaglie e per tutti i gay che vogliono vivere la loro vita senza discriminazioni e senza sentirsi obbligati a mettere le calze a rete».

L’appello ad Arcigay Palermo e il riferimento a Vannacci

Micciché sottolinea inoltre le possibili ricadute politiche dell’iniziativa e rivolge una richiesta diretta ai vertici dell’associazione locale: «Iniziative di questo genere rappresentano un grande regalo politico al generale Vannacci, che oggi, a mio avviso, già tanti palermitani considerano necessario. Alla presidente di Arcigay Palermo rivolgo un appello: piuttosto che limitarsi alle consuete dichiarazioni di principio, si adoperi concretamente affinché venga fermata quella che considero una grave banalizzazione delle battaglie per i diritti civili».

«Lo faccia nell’interesse della stessa associazione, della comunità omosessuale e di tutti coloro che ancora oggi subiscono discriminazioni – conclude il deputato regionale –. Da parte mia, continuerò la mia battaglia per la difesa dei diritti umani e civili, ma mi terrò lontano dall’assecondare capricci e cattivo gusto».

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