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Libere di scegliere. Contro la violenza economica per costruire autonomia

Chiedere il permesso per ogni acquisto, non poter disporre del proprio stipendio o essere ostacolate nel trovare un impiego. Sono solo alcuni volti della violenza economica, il tema al centro del convegno “Libere di scegliere. Contro la violenza economica per costruire autonomia”. L’evento, organizzato dall’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI) in partnership con UniCredit, si è svolto a Roma, nella cornice di Palazzo De Carolis, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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Moderato dalla giornalista Rai Sofia Oranges, l’incontro è stato inaugurato dai saluti istituzionali della sottosegretaria all’Economia Lucia Albano. Nel suo intervento, il presidente nazionale di AGCI, Massimo Mota, ha sottolineato come la sudditanza economica femminile sia un retaggio culturale ancora radicato in Italia, evidenziando l’impegno del mondo cooperativo nel trasformare la prima accoglienza in percorsi concreti di formazione e inserimento lavorativo.

Il contributo delle istituzioni nel superare questa forma di dipendenza è stato il fulcro della tavola rotonda, arricchita dal videomessaggio di Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. L’operatività quotidiana nei centri antiviolenza e sul territorio è stata invece raccontata attraverso le esperienze delle cooperative AGCI portate da Alessandra Senzacqua, Gabriella Noto e Caterina Segata.

Spazio anche al ruolo dei media e degli istituti di credito nella prevenzione: Roberta Serdoz, vicedirettrice della Tgr Rai, ha presentato la campagna di sensibilizzazione #FaiRumore. Marianna Plafoni, Regional Manager UniCredit Centro, ha invece approfondito l’importanza dell’educazione finanziaria. «Come donna, prima ancora che come manager, sono convinta che la vera libertà nasca dalla possibilità di autodeterminarsi e decidere della propria vita», ha dichiarato Plafoni.

A fotografare la portata del fenomeno sono i dati dell’indagine Istat 2025 sulla sicurezza delle donne: in Italia, il 6,6% delle donne tra i 16 e i 75 anni che hanno o hanno avuto una relazione ha subito violenza economica dal partner, per un totale di circa 92 mila donne coinvolte all’interno della coppia attuale.

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