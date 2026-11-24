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Sono stati recuperati questa mattina dalle squadre di soccorso i resti umani individuati nella Valle dell’Inferno, sul versante teramano del massiccio del Gran Sasso. Saranno ora gli esami disposti dall’autorità giudiziaria a confermare se appartengano a Karol Brozek, l’escursionista di nazionalità polacca di cui si erano perse le tracce il 19 novembre 2025, dopo una partenza da Campo Imperatore in compagnia dei suoi due cani.

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Le operazioni odierne hanno visto l’impiego di un elicottero della Guardia di finanza di Pescara, che ha elitrasportato in quota i militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle (Sagf) e i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), sotto il coordinamento congiunto delle prefetture dell’Aquila e di Teramo.

La svolta nelle ricerche era arrivata nei giorni scorsi: venerdì 20 novembre era stato rinvenuto lo zaino dell’uomo contenente i documenti di identità, abbigliamento tecnico e attrezzatura foto-video. Il giorno seguente, durante una ricognizione aerea nel territorio comunale di Isola del Gran Sasso, l’equipaggio aveva notato altri effetti personali in un’area particolarmente impervia, ma le avverse condizioni meteo avevano reso impossibile l’identificazione. L’accertamento definitivo della presenza dei resti è avvenuto domenica 22 novembre, grazie a una pattuglia della Finanza giunta via terra con il supporto di un drone portatile.

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