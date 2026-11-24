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SIRACUSA / POLITICA – «Quella che qualcuno oggi chiama, con comprensibile quanto disperato ottimismo, “maggioranza” nel Consiglio comunale di Siracusa è in realtà l’esito di una vera e propria asta politica per assegnare il vicepresidente del Consiglio, ruolo reso vacante dopo l’avvio di una inchiesta giudiziaria». È il duro atto d’accusa contenuto in una lettera aperta indirizzata alla città dal segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, che denuncia un clima di «opportunismo, contrattazione e scambio elevato a metodo di governo».

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«Maggioranze occasionali e disunità nel centrodestra»

Secondo l’esponente dem, quanto accaduto in aula certifica l’assenza di un progetto politico strutturato: «Oggi sappiamo che al Comune di Siracusa non esiste una vera maggioranza politica. Esistono maggioranze occasionali, mobili, variabili, costruite di volta in volta sulla convenienza del momento. Siamo passati dal vecchio modello “chi vota, ottiene” al nuovo modello “chi ottiene, vota”».

Gerratana sottolinea inoltre la frammentazione del centrodestra siracusano, evidenziando come tale disunità non derivi da visioni amministrative contrapposte ma da logiche di convenienza che finiscono per indebolire l’intero quadro istituzionale cittadino, impedendo intese bipartisan di alto profilo sulle cariche di garanzia.

Il richiamo all’inchiesta Nexus e l’affondo al sindaco

Nella lettera aperta viene richiamato anche il contesto giudiziario attraversato dalla provincia: «Tutto questo accade come se l’inchiesta Nexus non fosse mai esistita. Un’inchiesta ancora in corso, che ha già portato all’attenzione pubblica vicende e interrogativi inquietanti sui rapporti tra politica, amministrazione e interessi nella nostra provincia». Pur ribadendo che spetterà alla magistratura accertare eventuali responsabilità penali, Gerratana invita a non ignorare il piano politico e morale della vicenda, denunciando l’immagine umiliante che la città offre all’esterno.

In chiusura, il segretario provinciale del Pd rivolge una critica diretta al primo cittadino e difende il gruppo consiliare dem: «In questa situazione penosa e umiliante, il Sindaco anziché esprimersi pubblicamente su questa nuova, variabile e temporanea maggioranza avrebbe fatto meglio a scegliere il silenzio e lasciare la responsabilità politica al suo principale alleato politico. Le offese rivolte al Partito Democratico e ai nostri consiglieri comunali, considerato da chi provengono, non sono altro che rare, rarissime medaglie da appuntare al petto: le porteremo con orgoglio e non resteremo in silenzio».

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