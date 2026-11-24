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ROMA / POLITICA & GIUSTIZIA – I gruppi parlamentari di Pd, M5s e Avs hanno presentato all’ufficio di presidenza della Commissione Antimafia la richiesta formale di acquisire le lettere lasciate da Gianni De Gennaro insieme agli atti dell’indagine della Procura di Caltanissetta, chiedendo contestualmente di sospendere la chiusura della relazione sul dossier Mafia e Appalti.

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La linea delle opposizioni: «Non chiudere gli occhi al Paese»

Entrando nella sede della Commissione, il deputato del Movimento 5 Stelle ed ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho ha sostenuto che, di fronte a quanto accaduto e agli squarci aperti dall’inchiesta, «chiudere su Mafia Appalti significa voler chiudere gli occhi al Paese». De Raho ha annunciato la richiesta di acquisire «le lettere di De Gennaro, dell’ordinanza, del decreto di perquisizione e di tutto ciò che è necessario per fare luce», valutando poi l’eventuale audizione del procuratore di Caltanissetta.

Sulla stessa lunghezza d’onda Elisabetta Piccolotti (Avs), secondo cui l’obiettivo è «impedire che la commissione antimafia possa essere utilizzata per cercare di riscrivere la storia per ragioni di interesse politico», osservando che la presidente Chiara Colosimo «sembra aver sposato una pista, che è quella del Mafia Appalti, escludendo approfondimenti sulle altre». Più cauto sulla diffusione immediata delle carte il coportavoce di Avs Nicola Fratoianni, che da Roma ha espresso pietà umana per la morte dell’ex prefetto precisando però che sulla pubblicazione degli atti «c’è la magistratura che sta lavorando e mi pare giusto e serio aspettare che questo lavoro faccia il suo corso».

Siracusano (Forza Italia): «Condannato sui giornali, i lavori vadano avanti»

Sul fronte della maggioranza, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, intervenendo alla trasmissione L’aria che tira su La7, ha espresso sconcerto per il fatto che «una persona indagata possa arrivare a togliersi la vita perché è già stata processata e condannata preventivamente sui giornali», definendo ancora più doloroso che ciò sia accaduto a un uomo che ha servito le istituzioni per tutta la vita.

Quanto alle richieste sugli atti, Siracusano ha affermato che la volontà di De Gennaro va rispettata e che la lettera lasciata «debba essere pubblicata ed eventualmente acquisita anche dalla Commissione Antimafia, che potrà esaminarla insieme ad altri documenti rinvenuti», precisando tuttavia che «il lavoro della Commissione deve comunque andare avanti» e ribadendo piena fiducia nella presidente Colosimo.

La riflessione di Renzi e il cordoglio di Giorgetti al fratello Andrea

Un lungo intervento sulla figura dell’ex capo della Polizia è arrivato anche dal leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua enews. Ripercorrendo la carriera di De Gennaro — «il super poliziotto amico di Falcone, poi capo della Polizia e dei servizi segreti» — Renzi ha scritto: «Io ho detto che per me è stato il Deep State. Nessuno di noi si aspettava che uno come lui “non reggesse”. Eppure potrebbe essere questa la causa: non poterne più», criticando alcuni rapporti tra apparati e stampa e concludendo che «in questa vicenda, una volta di più, abbiamo perso tutti. E alla fine ha perso l’Italia».

Un messaggio di vicinanza istituzionale e personale è infine giunto dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, durante il suo intervento a Siena per la Giornata della Legalità finanziaria, rivolto al comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, fratello dell’ex prefetto: «Caro Andrea, caro Comandante, oggi con commossa partecipazione ci stringiamo a te per farti sentire il nostro sostegno in questo triste e doloroso momento e per esprimere a te e ai tuoi cari il più sentito cordoglio».

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