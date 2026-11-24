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PALERMO / ATTUALITÀ & SOCIALE – La violenza di genere non si manifesta soltanto attraverso l’aggressione fisica: spesso inizia molto prima, con il controllo del telefono, una gelosia spacciata per amore o una parola che umilia. Per aiutare a riconoscere in tempo questi campanelli d’allarme, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, torna in distribuzione il Violenzometro, nella versione aggiornata curata da Europe Direct Palermo, lo sportello informativo dell’Unione europea coordinato da InformaGiovani APS-ETS.

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La scala dei 23 comportamenti e la violenza digitale

Lo strumento si presenta come un pratico segnalibro che riporta una scala di 23 comportamenti, ordinati dal più sano al più pericoloso e suddivisi in tre fasce cromatiche:

Verde: i segnali di una relazione sana e rispettosa;

i segnali di una relazione sana e rispettosa; Giallo: i primi campanelli d’allarme e i comportamenti di controllo;

i primi campanelli d’allarme e i comportamenti di controllo; Rosso: le situazioni di grave pericolo e abuso.

Nato in America Latina e successivamente adattato in Francia, il Violenzometro è stato aggiornato per includere anche le forme di violenza digitale, come il controllo di messaggi, e-mail e applicazioni o la minaccia di diffondere immagini intime senza consenso.

Dalle scuole siciliane a oltre venti Paesi europei

Pensato per l’educazione non formale, il volontariato e le attività giovanili, il segnalibro entrerà nelle scuole superiori e accompagnerà tutti gli incontri promossi dallo sportello europeo con studenti e associazioni. Scuole, enti pubblici e realtà associative possono richiederlo gratuitamente – anche in versione personalizzata con il proprio logo – scrivendo all’indirizzo gbv@ignet.eu .

Attraverso IGNet, la rete europea coordinata da InformaGiovani, l’iniziativa supererà i confini dell’Isola per raggiungere l’intera Europa con un’edizione internazionale in inglese e versioni nazionali in oltre venti Paesi, complete dei riferimenti ai centri antiviolenza e alle linee di supporto locali. Tutte le versioni sono inoltre fruibili in formato digitale accessibile (sul sito informa-giovani.net/gbv-eu/ ), compatibile con lettori di schermo e sintesi vocale, con descrizioni testuali e colori ad alto contrasto per le persone con disabilità visiva.

I dati europei, la direttiva UE e i numeri di aiuto

Riconoscere per tempo i segnali resta fondamentale per far emergere un fenomeno ancora ampiamente sommerso. Secondo un’indagine europea condotta su oltre 114 mila donne tra i 18 e i 74 anni, una donna su tre ha subito violenza fisica, sessuale o minacce nell’età adulta e quasi una su cinque ha subito violenze dal partner, ma appena una vittima su otto ha sporto denuncia alle forze dell’ordine.

Sul piano normativo, la direttiva UE 2024/1385 – prima legge europea dedicata al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica – impone a tutti gli Stati membri di qualificare come reato, entro giugno 2027, anche lo stalking, le molestie online e la diffusione non consensuale di immagini intime. Chiunque si riconosca nelle fasce gialla o rossa della scala può chiedere supporto immediato chiamando il 112 in tutta l’Unione europea oppure il 1522 in Italia, numero nazionale gratuito antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24.

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