Read this article in English→

CALTANISSETTA, ROMA / CRONACA & GIUSTIZIA – Intervenendo sull’ipotesi di un’eventuale istruttoria disciplinare — da attivare tramite la Procura generale della Cassazione — nei confronti del capo della Procura di Caltanissetta Salvatore De Luca, il Guardasigilli Carlo Nordio ha sgombrato il campo da ogni dubbio.

Pubblicità

«Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di un’ispezione per quanto riguarda il merito di un’inchiesta. Questo è inammissibile perché la magistratura è autonoma e sovrana e quindi non prendiamo nessuna iniziativa», ha chiarito il ministro, intervenendo così nel dibattito scaturito dall’intervista rilasciata nei giorni scorsi dal procuratore nisseno sull’indagine relativa ai depistaggi sulla strage di via D’Amelio.

Riflettori su Caltanissetta e possibile rinvio al Riesame

Anche nella mattinata di oggi cronisti e operatori televisivi hanno presidiato l’ingresso del Palazzo di giustizia di Caltanissetta. Il procuratore De Luca ha raggiunto gli uffici al quarto piano intorno alle 9, evitando di rilasciare dichiarazioni alla stampa, mentre i corridoi e le aule del tribunale apparivano pressoché deserti per effetto dell’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, in corso fino a venerdì 27 novembre.

Sul fronte procedurale, resta formalmente fissata per il 1° dicembre l’udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a decidere sull’appello presentato dai pubblici ministeri contro il rigetto delle richieste di misure cautelari disposto dal Gip. L’appuntamento — che originariamente riguardava anche la posizione di Gianni De Gennaro — potrebbe tuttavia subire un rinvio, considerando le migliaia di pagine di documentazione depositate agli atti che i legali degli indagati dovranno studiare nel dettaglio.

Gli altri quattro indagati e lo slittamento del processo «depistaggio bis»

Al di là dell’uscita di scena dell’ex capo della Polizia, l’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nissena prosegue nei confronti di altri quattro indagati:

Francesco Pacetto , ex ispettore di polizia;

, ex ispettore di polizia; Salvatore Contorno , ex collaboratore di giustizia;

, ex collaboratore di giustizia; Donatella Peruzzi , funzionaria del Dis;

, funzionaria del Dis; Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di finanza.

A tutti viene contestato il reato di depistaggio, mentre Pacetto, Contorno e Peruzzi rispondono anche dell’aggravante di aver agevolato Cosa nostra.

Proprio oggi, inoltre, al Palazzo di giustizia di Caltanissetta era in calendario una nuova udienza del processo «depistaggio bis» sulle indagini seguite all’eccidio del 19 luglio 1992, che vede imputati i poliziotti Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, accusati di falsa testimonianza resa durante il primo dibattimento a carico di tre colleghi. L’udienza è stata però rinviata a causa dello sciopero degli avvocati penalisti.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale