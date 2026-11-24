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AUGUSTA / SOCIALE & TERRITORIO – È stata firmata la convenzione tra la Casa di reclusione di Augusta e la cooperativa sociale L’Arcolaio per avviare una stabile attività produttiva all’interno dell’istituto penitenziario. Le persone detenute saranno assunte con regolare contratto per realizzare manufatti artistici in terracotta e oggetti in serigrafia, affiancate da tutor e maestri d’arte.

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Una filiera artigianale tra formazione e lavoro

L’accordo dà una struttura stabile a Mercanti del Tempo, percorso che negli ultimi anni ha portato in carcere diverse esperienze formative e che ora valorizza il laboratorio di terracotta e ceramica già presente nell’istituto trasformandolo in un luogo di produzione. L’obiettivo è coniugare arte, inclusione socio-lavorativa e tutela delle tradizioni artigianali siciliane, offrendo ai detenuti competenze spendibili anche dopo il fine pena.

L’iniziativa rappresenta una nuova sfida per L’Arcolaio, attiva da oltre vent’anni con il laboratorio Dolci Evasioni nella Casa Circondariale di Siracusa, e punta a costruire una rete tra istituzioni culturali, artisti, partner e sponsor dentro e fuori il carcere.

Il principio costituzionale e il valore del tempo

La direttrice della Casa di reclusione, Francesca Fioria, ha richiamato il senso dell’iniziativa: «L’articolo 27 della Costituzione afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ma questo principio resta una formula vuota se non si ha poi il coraggio di investire realmente, con progetti concreti, sul detenuto. Come Direzione del carcere di Augusta, siamo orgogliosi di prendere parte a un progetto che realizza, nel nostro piccolo, il principio costituzionale».

Per il presidente della cooperativa L’Arcolaio, Giuseppe Pisano, il nome del progetto racchiude un doppio significato: «Da un lato c’è il tempo come memoria, per contribuire a recuperare e valorizzare il vasto patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Dall’altro c’è il tempo in carcere come risorsa: non più un’immobile attesa della scarcerazione, ma tempo per imparare, formarsi e prepararsi attivamente a ricominciare alla fine della pena».

Reti territoriali e impatto sulla recidiva

Secondo i dati CNEL (Recidiva Zero, 2025), dopo la detenzione circa il 70% delle persone torna a delinquere, mentre con percorsi di formazione e occupazione qualificata il tasso scende fino al 2%.

Il progetto conta già sulle collaborazioni con l’Ufficio Diocesano della Pastorale Penitenziaria, Civita Sicilia, MADE Program dell’Accademia di Belle Arti e l’associazione Anno Domini 2022, ed è aperto ad artigiani, artisti, aziende e realtà culturali (contatti: sociale@arcolaio.org ).

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