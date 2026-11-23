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PADOVA / CRONACA – Paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 novembre, a Padova, dove una gru si è abbattuta all’interno di un cantiere situato nell’area retrostante il centro commerciale Giotto. Nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano conseguenze per le persone: secondo quanto riferito dai media locali, nessun operaio sarebbe rimasto ferito.

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Le prime ricostruzioni e i rilievi dello Spisal

Secondo i primi accertamenti effettuati nell’area dell’incidente, il cedimento del macchinario sarebbe stato provocato dal peso troppo elevato del carico movimentato in quel momento. Nella caduta, la struttura metallica ha urtato e danneggiato un muro perimetrale del cantiere.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, affiancati dagli agenti della Polizia Locale e dai tecnici dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), impegnati nei sopralluoghi e nelle verifiche tecniche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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