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AUGUSTA / POLITICA & AMMINISTRAZIONE – «Con l’approvazione in Giunta dello schema di bilancio di previsione 2027-2029 compiamo un passo importante per il futuro di Augusta». L’Amministrazione comunale avvia così l’iter contabile pluriennale, collocandosi tra i primi enti ad aver definito lo strumento finanziario con l’obiettivo di giungere rapidamente all’approvazione definitiva in Consiglio comunale e garantire piena operatività fin dall’inizio del nuovo anno.

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Servizi essenziali, politiche sociali e prevenzione

Nella manovra programmata dalla Giunta sono state previste le coperture necessarie ad assicurare la continuità di tutti i servizi essenziali, riservando particolare attenzione agli interventi rivolti ai bambini, alle famiglie e alle politiche sociali. Parallelamente, vengono confermati gli stanziamenti destinati alla prevenzione, alla sicurezza e alla mitigazione dei rischi ai quali è esposto il territorio megarese.

Infrastrutture e riqualificazione urbana

Un ruolo centrale all’interno del documento contabile è assegnato agli investimenti infrastrutturali e alla rigenerazione degli spazi pubblici. Tra i progetti strategici richiamati dall’esecutivo figurano:

La riqualificazione di piazza Castello Aragonese ;

; La valorizzazione delle saline ;

; La realizzazione delle rotatorie già approvate e i numerosi cantieri ormai giunti alla fase di progettazione esecutiva.

«Sono soltanto alcuni esempi di un percorso che punta a migliorare la vivibilità, la mobilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici, valorizzando al tempo stesso l’identità e le potenzialità di Augusta – sottolinea l’Amministrazione –. Programmare per tempo significa evitare rallentamenti, accelerare la realizzazione delle opere e trasformare le risorse disponibili in risultati concreti».

Dopo il ringraziamento rivolto agli assessori e agli uffici comunali per il lavoro istruttorio svolto, l’iter passa ora all’esame del Consiglio comunale, con l’obiettivo dichiarato di proseguire nella costruzione di una città più moderna, sicura e attenta ai bisogni della comunità.

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