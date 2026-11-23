Read this article in English→

FOGGIA, BARI / CRONACA & GIUSTIZIA – Prestiti con tassi di interesse che superavano il 2.000%, minacce, violenze fisiche, sottrazione sistematica di beni e persino la coltivazione imposta di 3mila piantine di marijuana. È il quadro emerso dalla vasta operazione antiusura condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Foggia, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha portato all’esecuzione di 22 misure di custodia cautelare – 14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari – e al sequestro di beni per un valore superiore ai 3 milioni di euro.

Pubblicità

[Immagine: Operatori della Direzione Investigativa Antimafia impegnati nei controlli]

La pressione della “Società Foggiana” e le vessazioni

I destinatari dei provvedimenti sono soggetti appartenenti o contigui alla cosiddetta “Società Foggiana”, ritenuti a vario titolo responsabili di usura ed estorsione continuata, aggravate dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore agricolo del territorio. Sul campo hanno operato 60 uomini della Dia, affiancati da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Le indagini, avviate nel 2020, hanno ricostruito una pressione crescente esercitata per otto anni attraverso vessazioni psicologiche, minacce e violenze anche con l’uso di armi, fino a ridurre l’imprenditore in uno stato di completo dissesto finanziario. La soggezione psicologica lo avrebbe costretto a cedere auto di lusso in acquisto o noleggio prolungato, a pagare contravvenzioni, garantire assunzioni fittizie e fornire ingenti quantitativi di carburante agricolo, vino e olio.

Il procuratore Gatti: «Una dimensione di sopraffazione che tocca la famiglia»

«La vittima era completamente soggiogata a causa di dinamiche predatorie sempre più impattanti – ha spiegato in conferenza stampa il procuratore aggiunto della Dda di Bari, Giuseppe Gatti –. Non le venivano tolti solo i soldi, venivano prese le macchine, generi alimentari, imposte assunzioni fittizie e persino la coltivazione di 3mila piantine di marijuana. Torna quindi il tema dell’agromafia».

Gatti ha citato anche un episodio emblematico della sopraffazione subita: gli indagati si sarebbero presentati nell’abitazione della vittima mentre pranzava con la moglie, facendo alzare la coppia da tavola e consumando il pasto al loro posto davanti ai loro occhi. «Una dimensione di violenza e di minaccia che tocca l’intimità profonda degli equilibri famigliari», ha sottolineato il magistrato.

La svolta grazie alla denuncia e i sequestri patrimoniali

L’imprenditore è oggi testimone di giustizia e, sotto programma di tutela, continua a lavorare nel Foggiano. Per il procuratore aggiunto Gatti la sua denuncia segna un punto di svolta: la vittima si è rivolta alla Dia poco dopo l’apertura del presidio foggiano, dimostrando come la presenza visibile dello Stato favorisca la fiducia degli imprenditori.

L’inchiesta rappresenta lo sviluppo di un filone investigativo che già nel 2022 aveva portato all’arresto di due coniugi e alla confisca di beni per oltre 600mila euro. Il sequestro odierno riguarda invece beni mobili, immobili, aziende e conti correnti ritenuti provento delle attività illecite.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale