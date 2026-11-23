VITTORIA / CRONACA – Controllo antidroga della Polizia di Stato a Vittoria, dove un giovane di vent’anni è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’intervento rientra nell’ambito dei costanti servizi di monitoraggio disposti nelle aree cittadine ritenute particolarmente sensibili e note come piazze di spaccio, con l’obiettivo di contrastare in modo capillare il traffico di stupefacenti.
[Immagine: Una volante della Polizia di Stato durante un servizio di controllo del territorio]
Il controllo su strada e la perquisizione in casa
Insospettiti dall’atteggiamento del ventenne, gli investigatori hanno deciso di procedere a un accurato controllo su strada. Dagli accertamenti immediati è emerso che il ragazzo occultava addosso circa 120 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish.
L’attività di polizia è stata quindi estesa all’abitazione del giovane attraverso una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile gli agenti hanno rinvenuto:
- Ulteriori 10 grammi della medesima sostanza stupefacente, portando il sequestro complessivo a circa 130 grammi;
- Una lama imbrattata di stupefacente, verosimilmente utilizzata per il taglio delle dosi;
- Due bilancini di precisione.
La misura cautelare
Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Ragusa, il ventenne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Vittoria.
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