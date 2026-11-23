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CALTANISSETTA, GROSSETO / CRONACA & GIUSTIZIA – Al quarto piano del Palazzo di giustizia di Caltanissetta la porta della Procura è rimasta chiusa per l’intera giornata. Ai piani inferiori le aule apparivano quasi deserte per lo sciopero dei penalisti, proclamato fino a venerdì. Davanti all’ingresso principale attendevano giornalisti e cameramen, ma il procuratore Salvatore De Luca ha scelto un accesso secondario: è arrivato con le auto di scorta dal cortile sul retro ed è salito direttamente dai sostituti del pool stragi.

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Il riserbo dei pm e la posizione degli altri quattro indagati

Da sabato mattina, quando il custode ha rinvenuto il corpo di Gianni De Gennaro nella sua tenuta in Maremma, De Luca non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La Procura nissena indagava l’ex capo della Polizia per i presunti depistaggi sulla strage di via D’Amelio e aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari: la gip Giulia Zappalà aveva respinto l’istanza, mentre il prossimo 1° dicembre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto esprimersi nuovamente.

Con la morte dell’ex prefetto il procedimento a suo carico si chiude, ma l’inchiesta prosegue per gli altri quattro indagati: tre suoi collaboratori – tra cui Francesco Pacetto – e il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. De Gennaro aveva sempre respinto le accuse, affermando di avere la coscienza a posto e chiedendo all’avvocato Franco Coppi, che avrebbe dovuto incontrare proprio sabato mattina, di assisterlo soltanto se convinto della sua innocenza.

Autopsia a Careggi e fascicolo della Dda di Firenze

Sul fronte degli accertamenti medico-legali, la procuratrice di Grosseto Maria Navarro ha affidato l’incarico per l’autopsia, in programma tra il pomeriggio di oggi e domani mattina presso l’Istituto di medicina legale di Careggi, per stabilire con precisione anche l’ora del decesso. La tenuta resta isolata – le abitazioni più vicine distano circa duecento metri e nessuno ha riferito di aver udito spari – mentre la Procura maremmana procede formalmente per istigazione al suicidio per consentire tutti i rilievi tecnici.

Parallelamente, la Direzione distrettuale antimafia di Firenze, guidata da Rosa Volpe, ha aperto un fascicolo contro ignoti inserito nel più ampio procedimento sulle stragi del 1992 e 1993. La dépendance rimane sotto sequestro e piantonata dai Carabinieri, impegnati nell’analisi di telefoni, documenti e telecamere di sorveglianza per ricostruire contatti ed eventuali visite della giornata di venerdì.

Le due buste ritrovate nella dépendance

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, De Gennaro era giunto in Maremma venerdì intorno alle 17:30 portando con sé due borsoni di atti processuali, dopo aver spiegato alla moglie Carla l’intenzione di lavorare con maggiore tranquillità alla memoria difensiva per il Riesame.

All’interno della dépendance gli investigatori hanno rinvenuto due buste: una indirizzata proprio al procuratore Salvatore De Luca e l’altra con la dicitura «a chi vorrà pubblicarla», il cui contenuto resta al momento riservato. I fogli manoscritti destinati ai familiari e al custode Giuseppe Soccu saranno invece consegnati solo al termine delle perizie grafologiche. Intanto a Caltanissetta l’udienza del processo «depistaggio bis» a carico di quattro poliziotti, prevista per domani, è stata rinviata a causa dello sciopero degli avvocati.

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