Minacce via e-mail ritenute infondate
Una massiccia ondata di minacce di attentati ha colpito questa mattina centinaia di istituti scolastici in Germania e Danimarca.
Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, circa 450 scuole tedesche hanno ricevuto un’e-mail intimidatoria contenente la frase “La morte ti aspetta”, sebbene il bilancio esatto sia ancora in fase di verifica.
Le segnalazioni hanno interessato diversi Länder, in particolare la Bassa Sassonia — come confermato all’agenzia Dpa dalla polizia di Hannover — e la Turingia, con istituti coinvolti a Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha e Rudolstadt. Le autorità hanno invitato i dirigenti scolastici a sporgere regolarmente denuncia.
Un’emergenza analoga si è verificata contemporaneamente in Danimarca, dove decine di istituti su tutto il territorio nazionale (dalle isole di Bornholm e Fionia fino alla penisola dello Jutland, in particolare nell’area di Herning) hanno ricevuto messaggi dal contenuto simile. L’emittente pubblica Tv2 ha diffuso il testo della e-mail, che si chiude con l’espressione “Allahu akbar” e minaccia la detonazione entro un’ora di un ordigno a base di nitrato di ammonio e nitrometano, presumibilmente nascosto in un sacchetto di plastica all’interno degli edifici.
Nonostante l’allarme, le forze dell’ordine danesi hanno rassicurato la popolazione definendo le minacce “prive di fondamento” e invitando le scuole a contattare la polizia solo in presenza di individui o oggetti realmente sospetti. Secondo le prime ricostruzioni dei media locali, l’accaduto sarebbe riconducibile a una campagna automatizzata di falsi allarmi provenienti dall’estero, sullo stesso modello delle minacce che a inizio novembre avevano preso di mira il traffico aereo del Paese.
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