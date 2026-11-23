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PALERMO / SALUTE & SOCIALE – Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne emerge con forza il tema della correlazione tra l’esposizione alla violenza – fisica, sessuale o psicologica – e l’aumento delle patologie croniche e oncologiche. Una riflessione necessaria e coraggiosa lanciata da Lilt Palermo e Onde ETS, associazione che gestisce un centro antiviolenza e due case rifugio ad indirizzo segreto.

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[Immagine: Facciata di Villa Malfitano Whitaker in via Dante a Palermo, sede dell’incontro]

L’appuntamento a Villa Malfitano Whitaker

L’incontro, intitolato «Il corpo che esiste: dalla violenza alla cura di sé», si svolgerà mercoledì 25 novembre, a partire dalle ore 9:00, presso Villa Malfitano Whitaker, in via Dante 167 a Palermo.

L’evento formativo è promosso a livello nazionale dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori ed è organizzato dalla presidente dell’associazione provinciale, Letizia Davì, con la responsabilità scientifica di Antonino Daidone.

Formazione per medici e operatori sanitari

L’iniziativa si rivolge direttamente ai medici e ai professionisti coinvolti nella presa in carico e nella cura delle malattie oncologiche: chirurghi, psicologi e psicoterapeuti, infermieri, assistenti sociali, assistenti sanitari ed educatori professionali.

L’obiettivo è fornire agli operatori gli strumenti adeguati per affinare l’ascolto delle pazienti e saper riconoscere eventuali storie di violenza nascoste dietro l’insorgenza o il decorso della malattia. Per informazioni è disponibile l’indirizzo e-mail info@liltpalermo.it .

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