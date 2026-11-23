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PRIOLO GARGALLO / ATTUALITÀ & SOCIALE – «Nessuna donna sola. Nessun silenzio complice». Il Comune di Priolo Gargallo lancia un video messaggio corale per dire basta alla violenza contro le donne, ogni giorno dell’anno e non soltanto in occasione della ricorrenza del 25 novembre.

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Le voci della campagna e l’appello al 1522

Protagonisti dell’iniziativa sono il sindaco Pippo Gianni, le assessore Federica Limeri e Maria Grazia Pulvirenti, la consulente del sindaco Rita Limer, l’avvocata Maria Grazia Lazzara del Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa e il movimento di donne «Autrice», uniti per ribadire un rifiuto netto verso ogni forma di sopruso.

«Non si deve attendere la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per alzare la voce – è il cuore del messaggio diffuso nel video –. Se riconosci i primi segnali, chiama il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24».

Una battaglia quotidiana contro l’indifferenza

L’Amministrazione sottolinea come il contrasto alla violenza di genere non possa ridursi a una singola data sul calendario, ma rappresenti una sfida quotidiana che richiede attenzione, consapevolezza e impegno concreto da parte dell’intera comunità. Saper cogliere i primi segnali ed evitare di sottovalutare atteggiamenti prevaricatori può fare la differenza per uscire dall’isolamento.

I ringraziamenti dell’Amministrazione

A conclusione dell’iniziativa, il Comune di Priolo Gargallo ha rivolto un ringraziamento particolare a chi ha contribuito alla realizzazione del progetto:

Rita Limer , Consulente del Sindaco e Ambassador Città delle Donne Priolo Gargallo;

, Consulente del Sindaco e Ambassador Città delle Donne Priolo Gargallo; Avv.ta Maria Grazia Lazzara , componente del Direttivo e dell’Ufficio Legale del Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa;

, componente del Direttivo e dell’Ufficio Legale del Centro Antiviolenza Ipazia di Siracusa; Natasha Pisana , Zero Molestia Sinalp e Stati Generali delle Donne;

, Zero Molestia Sinalp e Stati Generali delle Donne; Il movimento di donne «Autrice», impegnato nel promuovere il cambiamento culturale e sociale.

Un segnale chiaro da parte dell’ente locale: prevenzione, ascolto e coraggio di denunciare restano una responsabilità collettiva.

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