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La polizia di Stato ha notificato a undici supporter della squadra del Cassibile altrettanti provvedimenti di Daspo che terranno dieci di loro lontani dagli impianti sportivi per un periodo di tempo che va da due a un anno. Per un altro ultras, autore di fatti più gravi, il divieto di assistere alle manifestazioni sportive è di cinque anni più l’obbligo di firma.

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Al termine della gara tra la squadra di Cassibile e il Pro Ragusa, valevole per il campionato di Promozione, girone D, al fine di contestare la squadra ospite, i tifosi locali impedivano per due ore al pullman della squadra ospite di lasciare l’impianto sportivo.

Tale situazione ha determinato un intervento di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri impegnato in altri servizi, compreso il controllo del territorio.

Riportata la calma e allontanati i tifosi, il mezzo della società sportiva di Ragusa ha potuto lasciare lo stadio.

Tale intollerabile comportamento ha impegnato la Digos di Siracusa nell’individuazione dei tifosi più facinorosi che sono stati identificati e segnalati alla Divisione di Polizia Anticrimine della Questura che ha predisposto undici daspo sportivi nei confronti di altrettanti ultras che, a vario titolo, hanno partecipato ai fatti.

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